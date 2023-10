A Luino tutto pronto per la prima edizione del “Festival d’Autunno-LuinoDiVino”

In programma per domenica 8 ottobre una giornata tutta da vivere all’insegna di negozi aperti, degustazioni e prodotti tipici. La organizza la nuova Pro Loco Città di Luino, Comune e Comunità Pastorale. Tutti i dettagli

Luino si prepara ad ospitare, domenica 8 ottobre dalle 10:00 alle 21:00, la prima edizione del “Festival d’Autunno – LuinoDiVino”.

Una giornata che promette di regalare momenti speciali grazie alla ricca kermesse enogastronomica che animerà le strade della città con appuntamenti per “celebrare”, dopo anni difficili e con pochi stimoli, l’armonia e la collaborazione nata tra il gruppo commercianti di Luino, insieme alla Nuova Proloco Citta’ di Luino e l’amministrazione comunale e comunità pastorale.

Sarà come immergersi in un “foliage: un giro tra mille tonalità cangianti, odori, sapori suoni, dalle esperienze cromatiche, all’apprezzamento delle degustazioni di vini, dall’assaggio dei prodotti tipici, al cibo proposto presso lo stand gastronomico della Nuova Proloco Citta’ di Luino e presso i ristoranti locali che offriranno una proposta culinaria pensata per l’occasione, e ancora musica, danza, intrattenimento. Un’esperienza relazionale attraverso un percorso gustativo, sensoriale e di condivisione.

Protagonisti dell’evento saranno certamente i commercianti, pronti a “occupare la scena” per dare giusto risalto all’obiettivo di uno sviluppo commerciale più forte sul territorio come volano per la crescita economica, dimostrando, senza retorica, che “l’unione fa davvero la forza”. E a proposito di questo, rilevante è notare che il numero di esercizi commerciali partecipanti è cresciuto significativamente, passando da una quarantina iniziale a circa centoventi in totale.

Dati, questi, forniti con soddisfazione dai rappresentanti della categoria, i quali hanno lavorato con convinzione e tenacia, per promuovere questo progetto visto come opportunità di rimettersi in gioco per incidere, in maniera positiva, sul comparto turistico/commerciale, e rilanciare il commercio attraendo turisti e locali attraverso l’organizzazione di eventi ad hoc e, a riguardo, dichiarano: «E’ stata una sfida, ma anche un bisogno del tempo, quello di ricercare nuovi stimoli e nuove proposte per ricaricare un settore che, forse, più di altri, da anni, appariva sottostimato a causa delle ripercussioni e ricadute economico/sociali/turistiche sull’intero comparto – commentano i commercianti luinesi -. Ma è arrivato il momento di reagire e rialzarsi perchè appare chiaro che un commercio attivo non possa restare “ingessato” e indifferente ai cambiamenti politico/economici, bensì, si deve adattare ai mutamenti dell’epoca, uscire dal proprio guscio e aprirsi a nuove prospettive e proposte, con la maggiore consapevolezza che essere in gruppo e collaborare tra colleghi è sempre vincente anche nell’ottica di una sana e propositiva competizione».

E questo con alle spalle la prima, più che soddisfacente esperienza collettiva, della festa d’estate del 1 luglio 2023: «Queste esperienze ricche di emozioni hanno, senza dubbio, legato positivamente le persone che hanno compreso, empiricamente, il valore aggiunto dell’aver cura del contesto in cui si vive e si lavora, riuscendo a sgomberare e sfatare quel sottile pregiudizio verso una categoria che appariva poco propensa a mettersi maggiormente in gioco per ridare slancio al territorio – continuano -. Abbiamo sempre pensato e voluto dare di più alla cittadinanza e ai turisti ma abbiamo vissuto ” in deficit di sinergie” ora, finalmente, ritrovate, concentrate e messe in campo già a partire da questa scorsa estate. La ricetta era più semplice del previsto ma era necessario trovare gli interlocutori giusti per creare rete e condivisione. Ad oggi, infatti, con il ritrovato gruppo dei commercianti, la nascita della Nuova Pro Loco Citta’ di Luino e la piena collaborazione con l’amministrazione comunale nonché con la comunità pastorale, possiamo parlare di una congiuntura astrale favorevole per dare nuova linfa e una forte spinta al nostro settore. Noi ci impegniamo e ci crediamo» concludono i commercianti luinesi.

Fondamentale, per la realizzazione del progetto e per tirare le fila, si è ovviamente dimostrato il ruolo della Nuova Proloco Città di Luino che, sin da subito, ha recepito i bisogni concreti del territorio e appoggiato le varie iniziative: «L’associazione – spiega la Presidente Margherita Romano – vuole operare a 360°, ossia dimostrare un forte impegno che spazi in tutti gli ambiti e compiti previsti nelle funzioni designate per le proloco: promozione turistica, culturale, sociale e per rilanciare lo sviluppo economico del territorio. Il nostro intento è quello di provvedere non soltanto ad organizzare eventi per il puro intrattenimento, bensì un impegno in tutti gli ambiti di competenza. Dopo le feste per i giovani e la gestione di una mostra, ora, insieme ai commercianti, coordiniamo e organizziamo questo festival d’autunno, con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’economia locale e al commercio, perché promuovere le attività economiche significa sostenere e voler bene alla collettività e al nostro territorio».

A ringraziare sia la Nuova Proloco Città di Luino, che sta raccogliendo molte adesioni e molte richieste di collaborazione come segnale di credibilità, sia il gruppo commercianti di Luino, che ha saputo unire le forze per organizzare un evento in grande stile, è la consigliera comunale Valeria Squitieri, delegata dal Sindaco alle relazioni con la Proloco: «Questa complicità collettiva è un toccasana per la nostra Città e per tutta la Costa Fiorita. Creando questa rete, si concentrano le energie e i risultati saranno più proficui comportando evidenti benefici per lo sviluppo locale e per vivacizzare la cittadina. Un metaforico “allineamento di pianeti” ha fatto nascere le giuste condizioni per fare bene; tutti insieme si può spingere la nostra Luino affinché non sia più vissuta come “terra di confine” ma come una Città che cambia la sua visione e inverte la prospettiva, ossia quella di essere la prima Città in entrata e, quindi, accogliente, ospitale, conviviale, viva».

Da parte sua, anche l’assessore al commercio Serena Botta si dichiara molto soddisfatta di questa collaborazione: «Sono molto felice della nuova sinergia nata tra i vari attori della nostra città, sono convinta che le iniziative debbano nascere dalle realtà che vivono il territorio e il compito dell’Amministrazione deve essere quello di sostenere e promuovere queste proposte. Personalmente mi sento di dire grazie ai commercianti e alla Nuova Pro Loco per aver saputo cogliere in pieno questa opportunità e per tutto il lavoro e l’impegno che si celano dietro l’organizzazione di un evento come questo. Il gruppo di lavoro nato negli ultimi mesi, sono certa, saprà offrire alla nostra comunità tanti momenti di condivisione e festa».

«Siamo contenti di partecipare e di essere presenti in questa manifestazione tanto voluta nella Città – conclude don Giuseppe Cadonà a nome della Comunità Pastorale – e di poter collaborare e poter offrire la nostra partecipazione con la festa sul lungolago delle 16:30 e come comunità cristiana contenti di abitare, per quel che possiamo, le varie occasioni che vengono offerte come luogo d’incontro».

Nel palinsesto di domenica 8 ottobre, non mancheranno eventi dedicati ai bambini e alla convivialità con produttori locali, aziende vitivinicole, punti di esposizione vespe e moto, laboratori, intrattenimenti, esposizione di modellini dei treni, mostre, musica, danza e altro.

Si ricorda, inoltre, che tutte le domeniche c’è la possibilità di raggiungere Luino da Milano con treni ordinari, in particolare si segnala il nuovo treno con partenza alle 09:32 a Milano Porta Garibaldi con arrivo a Luino alle ore 11:15. Un’occasione per scoprire le bellezze naturalistiche del luogo.

Per maggiori informazioni: Nuova ProLoco Città di Luino