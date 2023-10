A Luino un corso sull’anticorruzione in forma di spettacolo teatrale

Martedì 24 ottobre il Comune di Luino parteciperà ad un corso sull’anticorruzione e i pericoli derivanti dalla gestione dei fondi PNRR. La particolarità dell’appuntamento è che il corso sarà proposto in forma di spettacolo teatrale, in programma alle 10:00 a Palazzo Verbania.

La rappresentazione si intitola ‘Gli errori degli altri’, un’opera del Karakorum Teatro il cui testo originale è stato scritto da Stefano Beghi, regista e formatore, Chiara Boscaro, autrice teatrale e project manager e Marco Di Stefano, regista e autore teatrale.

Lo spettacolo è pensato per istillare in ognuno degli oltre cento dipendenti del Comune di Luino quella cultura dell’anticorruzione a contrasto delle possibilità criminose che le ingenti risorse del PNRR possono muovere. Oltre alla già grande collaborazione con le forze di polizia, il Comando della Guardia di Finanza e la magistratura, è necessario che ogni addetto sia il primo baluardo contro le cattive pratiche amministrative, le azioni di corruzione – concussione e la tentazione, spesso economicamente vantaggiosa ma contro norma, della ‘strada più facile’.

«Formare i nostri dipendenti è una esigenza e un obbligo che abbiamo – commenta Antonella Sonnessa, vicesindaca con delega al personale -. Credo che il tema dell’anticorruzione sia fondamentale per le pubbliche amministrazioni; è una piaga italiana da combattere, da sempre presente nella politica e nelle istituzioni. Oggi, con gli ingenti fondi che stanno arrivando del PNRR, può diventare ancora più problematica. Per questo ci serve la massima attenzione e dobbiamo mettere in atto tutte le azioni di contrasto. Azioni che possono arrivare solo con una adeguata conoscenza della materia. Come amministrazione – prosegue Sonnessa -, siamo molto favorevoli ad una lezione ‘fuori dall’ordinario’ come quella proposta dal teatro Karakorum. Siamo convinti che abbia tutt’altro effetto; molto più positivo sui dipendenti, che due ore delle solite lezioni. Pensiamo che la cosa fondamentale sia far arrivare a tutti il messaggio, avere poi gli strumenti per fare così muro contro la problematica. Uno spettacolo teatrale con la platea coinvolta attivamente può certamente contribuire a raggiungere questo obiettivo».