A Malnate una serata di poesia e solidarietà nel ricordo di Donato Pedroli

Ci sono persone che hanno fatto la storia di una città. E Donato Pedroli non può che essere considerato parte della memoria storica di Malnate. Maestro di tante generazioni di malnatesi, è entrato nei cuori dei suoi alunni con i modi gentili e la capacità di saper capire tutte le sfaccettature. Il suo impegno andava ben oltre i muri delle scuole, tanto che è stato uno dei fondatori dell’associazione “Solidarietà Malnatese”, che dopo la sua morte gli è stata intitolata. E proprio la realtà che aiuta le famiglie in difficoltà ha promosso un evento in sua memoria: sabato 28 ottobre al centro “Lena Lazzari” verrà presentata la raccolta di poesie del maestro Pedroli.

Le offerte raccolte da questa iniziativa saranno devolute, su volere della moglie Mariangela, interamente in beneficenza a sostegno della Solidarietà Malnatese.

«Questo gesto generoso in suo onore aiuterà a diffondere la sua visione altruistica, regalando a tutti noi splendide emozioni. La forza delle parole e l’amore che Donato fa ispirato continueranno a brillare attraverso questo libro», spiegano gli organizzatori.