A Orago “Anche i Nonni Mangiano Fagioli: una festa da Far West al “Don Ghiringhelli”

Il far west sbarca a Jerago con Orago, e questa volta è un’occasione davvero speciale, perché “Anche i Nonni Mangiano Fagioli”. Il Centro Diurno Integrato Don Ghiringhelli organizza a un evento unico che porterà tutti indietro nel tempo e farà rivivere l’atmosfera del selvaggio west.

L’appuntamento è per mercoledì 11 ottobre a partire dalle ore 15:30. L’evento sarà ricco di attività divertenti per tutta la famiglia:

Laboratori e Sorprese per i Bambini: Dalle 15:30 in poi, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi e sorprese pensate appositamente per loro. Sarà un’opportunità perfetta per stimolare la loro creatività e divertirsi.

Balli Country con i Chaltrones: A partire dalle 17:30, preparatevi a scatenarvi con i balli country più coinvolgenti. I Chaltrones vi faranno muovere al ritmo della musica country, garantendo una serata indimenticabile.

Aperitivo per Tutti con l’Immancabile Fagiolata: L’evento culminerà in un delizioso aperitivo con una fagiolata tradizionale che non potrete perdere. Sarà l’occasione perfetta per gustare una pietanza rustica e condividere piacevoli momenti con amici e familiari.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, e il travestimento in stile far west è benvenuto per creare l’atmosfera perfetta. Portate i vostri cappelli da cowboy, stivali e gonne a balze, perché ci sarà spazio per tutti.

In caso di maltempo, ricordatevi che l’evento sarà rinviato al giorno successivo, il 18 ottobre. Ma speriamo che il sole splenda il 11 ottobre, permettendo a tutti di godere appieno di questa festa del far west.

Preparatevi per un pomeriggio e una serata all’insegna della gioia, della musica e dei sapori tradizionali. “Anche i Nonni Mangiano Fagioli” promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, quindi segnate questa data nei vostri calendari e preparatevi per una festa davvero speciale a Jerago con Orago.