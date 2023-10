A Parabiago visite guidate al Santuario della Madonna di Dio ‘l sa

Visite al Santuario della Madonna di Dio ‘l sa. Ancora due appuntamenti, prima della pausa invernale, sabato 7 e 21 ottobre. Un’iniziativa che rientra tra i patti di collaborazione con la cittadinanza del Comune di Parabiago. Una petizione per chiedere ai Comuni di Parabiago e Nerviano maggior attenzione per il Santuario. Aperta anche la Chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria per una passeggiata speciale tra i 2 Monumenti Nazionali di Parabiago.

Il Santuario della Madonna di Dio ‘l sa sorge sul confine tra Parabiago e Nerviano ed è compreso nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano. E’ parte integrante della storia e dello spirito del nostro territorio, testimone dal ‘500 ad oggi delle sue alterne vicende, felici o dolorose.

«Durante la Festa del Santuario in fiore dello scorso 7 maggio, che ha visto la straordinaria partecipazione di più di 200 persone, abbiamo condiviso con molti di voi la necessità di tutelare e valorizzare questo Monumento Nazionale. Abbiamo perciò aderito, insieme a Legambiente di Parabiago e Nerviano, e alla Pro Loco di Parabiago, alla petizione rivolta ai Comuni di Parabiago e Nerviano per sollecitare una maggior tutela e valorizzazione del Monumento e dell’area circostante», spiegano gli organizzatori.

Sarà possibile firmare la petizione,anche sabato 7 ottobre durante la visita al Santuario .

Ecco il link per firmare la petizione online:

https://www.change.org/p/tutelate-e-valorizzate-il-monumento-nazionale-santuario-della-madonna-di-dio-il-sà

Il progetto viene realizzato in collaborazione con l’ Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago e con la Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano.

Vi aspettiamo tutti con la certezza che conoscere il Santuario rappresenti un importante arricchimento per il nostro territorio e per tutta la comunità, dal punto di vista storico, artistico e culturale, oltre che per le ovvie motivazioni religiose.

Il santuario della Madonna di Dio ‘l sa è uno dei 2 edifici dichiarati Monumento Nazionale di Parabiago, l’altro è la Chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria.

Sabato 7 ottobre saranno entrambi aperti: La Chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria per la mostra “Antitesi ” e il Santuario della Madonna di Dio ‘l sa grazie all’iniziativa di un gruppo di volontari. È un’occasione veramente speciale per visitare con una breve passeggiata due edifici simbolo di Parabiago .

Santuario Madonna di Dio ‘l sa

Sabato 7 ottobre ore 14:30/17:00

Ore 15:30 visita guidata. Non è necessario prenotare.

Per informazioni: riapriamoilsantuario@libero.it.

Chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria – Parabiago

Mostra Antitesi

30.09 / 08.10 2023

da lunedì a venerdì ore 16:00/19:00

sabato e domenica ore 11:00/19:00