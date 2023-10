A Sant’Ambrogio castagne, salamelle e musica per il’1 novembre

Dopo il successo di “Sant’Ambrogio in Strada 2023”, ecco un altro evento targato “Santambrogini” che unirà come sempre tradizione, gusto e divertimento nel rione varesino. Mercoledì 1 novembre, dalle 15.30 in poi nel cortile del Circolo di Sant’Ambrogio (Piazza Milite Ignoto 4) si svolgerà la grande castagnata autunnale, quest’anno riproposta insieme alla sensazionale musica dal vivo di One Hourse Band e “condita” da pane con la salamella e vin brulé.

ONE HORSE BAND Qualcuno dice che sia una creatura metà uomo e metà animale, figlia di un fragoroso scontro tra la cruda realtà e un’allucinazione lisergica, una folle corsa verso un tragico finale. La verità è che la One Horse Band rimane ad oggi la one man band più rumorosa sul pianeta terra, in bilico sull’orlo dell’abisso terrestre con la sua personale miscela di alternative rock, rabbia post-punk e sporca reminiscenza blues. Proveniente dai sobborghi di Milano ha registrato il suo primo full lenght “Let’s Gallop!” nell’anno 2017, imbarcandosi successivamente in un costante tour attraverso l’Italia e l’Europa e costruendosi una solida reputazione basata su un incendiario live show.

FINALITA’ SOCIALI / BENEFICHE DEGLI EVENTI DE I SANTAMBROGINI

Tutti gli eventi dell’Associazione sono volti al raccoglimento di fondi per opere benefiche, migliorativi e sociali per il Rione. A cavallo di “Sant’Ambrogio in Strada 2023”, i Santambrogini hanno provveduto a far realizzare una teca protettiva per la rappresentazione dell’ingranaggio del campanile, oggetto di interesse storico-culturale sito nella vecchia chiesa parrocchiale di Via Sacro Monte.

Dalle 0re 15,30 alle ore 21,00

Ingresso libero

Piazza Milite Ignoto 4, Varese.