A scuola di Educazione stradale a Luvinate con il Comandante della Polizia locale

Nei giorni scorsi i bambini della scuola primaria Pedotti di Luvinate hanno avuto un insegnante speciale: il Comandante della Polizia Locale di Comerio-Gavirate-Luvinate che ha dato vita al Corso di educazione stradale. Il Comandante ha incontrato tutti i bambini della scuola, proponendo in ciascuna classe attività adatte all’età.

Sono stati momenti importanti in cui i giovanissimi studenti, interagendo in modo dinamico, hanno raccontato le loro esperienze dirette e anche quanto osservato del modo di guidare e di rispettare le regole dei grandi.

Lunedì si è svolto, alla presenza del Sindaco di Luvinate, l’esame finale in classe quinta.