A Somma s’inaugura il nuovo murale “L’annunciazione”

L’opera è pronta e visibile già da alcuni giorni, ma adesso arriva anche il momento della inaugurazione ufficiale: sabato 14 ottobre ci sarà la cerimonia davanti al nuovo murale di Somma Lombardo, “L’annunciazione”, realizzato lungo il Sempione.

Interverrà Andrea Ravo Mattoni, autore della nuova opera che s’inserisce nel progetto “Ieri, Oggi, Domani: il percorso dell’Arte Sommese”, finanziato dal Ministero dell’Interno, che comprende anche un’opera di Refreshink.

L’appuntamento è alle 17 in Via Milano 33, all’ingresso del centro della città venendo da Casorate Sempione/Gallarate/Milano.

L’annunciazione è la terza opera in città, ne seguirà una quarta, che dovrebbe essere realizzata sempre lungo il Sempione. E chissà che proprio l’inaugurazione non sia il momento in cui verrà svelata qualche novità sul nuovo intervento pittorico.