A Valganna telefoni fissi muti e internet assente, “disagi per privati e professionisti“

Telefoni muti a Ghirla, rete internet assente con anziani in difficoltà per i disservizi legati ad una rete telefonica al lumicino in zone peraltro non sempre facilmente raggiungibili. «Ma c’è anche il problema delle tante persone che lavorano in smart working, da casa, con una connessione che va e viene», ricorda Bruna Jardini, sindaca di Valganna che raccoglie da tempo le problematiche legate agli utenti di Tim.

«Abbiamo più volte sollecitato l’azienda, ci è stato detto che i lavori di ripristino avverranno non appena possibile. Intanto, però, le proteste aumentano», spiega l’amministratrice. «Proprio qualche giro o fa residenti mi hanno segnalato problemi sulla via Figini, una strada che arriva sulla statale. Anche qui (zona di Ganna ndr) telefoni muti e internet assente». Una situazione che ricorda da vicino quella di altre aree del Varesotto, come il caso di Somma Lombardo, nella frazione di Maddalena, rimasta senza rete per diverse settimane situazione recentemente risolta.

Il problema non riguarda però solo questa parte della valle, solo Valganna. Anche il paesino nel cuore della montagna, Marzio, vive momenti di passione. Lo ricorda ili sindaco Maurizio Frontali. «Abbiamo vissuto un lungo periodo di assenza di rete e telefono per via di alcuni lavori nella zona della Statale. Ma oltre a questo problema, che sembra contingente, ne esiste un altro legato proprio alla rete fissa dei residenti in paese, tantissimi dei quali sono anziani e che faticano, per esempio, anche solo a cercare di cambiare il gestore».

Il sindaco Frontali afferma di aver scritto a Tim e di aver ricevuto risposta da parte di un dirigente dell’azienda, che lo ha rassicurato in merito ad una vicina soluzione del problema. Ma non è tutto. «Mi è stato garantito che entro la fine dell’anno arriveranno il 4G e 5G. Ho avuto questa rassicurazione, e mi auguro che questo avvenga».

«Nel frattempo aspettiamo», conclude il sindaco.