A Varese due giorni di celebrazioni per non dimenticare l’Ottobre di sangue e i suoi martiri

Nel 79esimo anniversario dell’Ottobre di sangue varesino, l’Anpi sezione Claudio Macchi di Varese organizza due giornate di celebrazioni per ricordare quelle tragiche giornate di lotta e resistenza e per celebrare il ricordo dei partigiani che furono uccisi dalla repressione nazi- fascista.

Sabato 21 ottobre le celebrazioni inizieranno con il ritrovo al Circolo cooperativo di Biumo e Belforte alle 9,30. Da lì partirà il percorso per la deposizione di fiori al cippo dedicato a Renè Vanetti in viale Belforte, al cippo dedicato a Trentini, Copelli e Ghiringhelli in largo Martiri della Libertà (di fronte all’Ippodromo delle Bettole), e al monumento funebre di Walter Marcobi nel cimitero di Casbeno.

Domenica 22 ottobre l’appuntamento è alle 10 in largo Resistenza, dove sarà deposta una corona d’alloro. Dopo il saluto del sindaco di Varese e del presidente della Sezione cittadina dell’Anpi, si terrà l’orazione ufficiale a cura dell’assessora ai Servizi educativi del Comune di Varese Rossella Dimaggio.

La chiusura della manifestazione sarà al canto di “Bella ciao” con il coro Rebelde.