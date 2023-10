A Varese due incontri dedicati alla prevenzione del tumore al seno

Nell’ambito del programma di educazione ed informazione sanitaria portato avanti dal Comune di Varese in collaborazione con le farmacie e parrocchie della città, nei quartieri di San Fermo e delle Bustecche sono in programma due incontri incentrati sul tema della prevenzione del tumore al seno.

Appuntamento dunque per venerdì 13 ottobre alle ore 20:30 nella Parrocchia di San Fermo, nella Sala Don Papetti in via Abbazia 26, e per venerdì 27 ottobre alle ore 21 alle Bustecche, nella Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, in via Carnia 159. Entrambi gli eventi rientrano nel complesso di iniziative organizzate per l’ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione femminile. A condurre gli incontri sarà la professoressa Francesca Rovera, responsabile della Breast Unit dell’ASST Sette Laghi.