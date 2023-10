A Varese il congresso europeo di uroginecologia. Attesi oltre 500 partecipanti

Specialisti da tutt’Europa si troveranno a Varese per parlare di uroginecologia e disfunzioni pelviche. Dal 19 al 21 ottobre, all’Unahotels di Varese, si terrà il congresso annuale dell’European Urogynaecological Association (EUGA) la società scientifica europea che dal gennaio 2022 vede presidente il professor Maurizio Serati, ginecologo specializzato in uroginecologia, che è una delle 4 macro branche della ginecologia.

Il 40% delle patologie sono di tipo uroginecologico

Il professor Serati, professore associato per l’Università degli Studi dell’insubria e responsabile del servizio di Uroginecologia della divisione ostetrico ginecologica dell’Asst Sette Laghi, è nello staff clinico del Centro Beccaria dove si occupa di tutta la casistica ginecologica in generale, di cui quella uroginecologica e del pavimento pelvico rappresenta una quota importante: «A livello generale – spiega il professor Serati – il 40% delle patologie possono essere ricondotte a questo ambito. Parliamo di infezioni ricorrenti, incontinenza, prolasso, secchezza, dolore nel rapporto sessuale: un ventaglio di casi che riguarda le donne dai 20 anni fino alla terza età».

Specialisti a confronto su tecniche chirurgiche, prevenzione e riabilitazione

Il congresso europeo, che porterà a Varese specialisti da tutt’Europa ma anche da Stati Uniti, Medio ed Estremo Oriente, sarà focalizzato sulle novità nel campo della diagnosi, della prevenzione, della riabilitazione e della chirurgia uroginecologica con focus su innovazioni tecnologiche e farmacologiche: « Ci confronteremo anche su tecniche chirurgiche storiche e sui vantaggi che potrebbero garantire ancora oggi in determinate situazioni » spiega il professor Serati che ha definito un programma scientifico di alto livello insieme a un altro specialista varesino, il professor Stefano Salvatore: «Avremo sessioni plenarie e poi workshop con parti pratiche, con l’ausilio di video e manichini, nelle diverse sale della sede congressuale – racconta ancora il Presidente dell’EUGA – Sono previste sessioni più specifiche come il ruolo del laser nella cura delle disfunzioni pelviche o altri approfondimenti mirati su prevenzione e riabilitazione che sono di interesse trasversale per medici, ostetriche, infermieri e fisioterapisti. Per questo motivo abbiamo pensato di promuovere l’iscrizione non solo all’intero congresso, ma anche ad alcuni singoli corsi o workshop con costi contenuti».

Oltre 50 relatori, 500 partecipanti e 120 relazioni presentate

Il confronto scientifico servirà per un aggiornamento sulla gestione delle situazioni difficili, sulle novità farmacologiche o chirurgiche per risolvere i casi più delicati. Focus specifici sono previsti sulla prevenzione e sulle raccomandazioni per tenere attiva la muscolatura del pavimento pelvico, piuttosto che sui fattori di rischio in gravidanza o sull’importanza della riabilitazione, che passa attraverso esercizi, postura e respirazione.

A Varese, quindi, si attendono oltre 500 persone, un risultato decisamente prestigioso per il professor Serati e per tutta la EUGA. Il congresso durerà tre giorni e prevede una cinquantina di relatori, tra i più importanti ginecologi e uroginecologi europei. 120 sono le relazioni arrivate per essere presentate.

Alta considerazione della ginecologia italiana in Europa e nel mondo

La ginecologia italiana e varesina stanno vivendo un momento di rilievo. Tra i moderatori del congresso di EUGA anche il professor Fabio Ghezzi, direttore della divisione ostetrico ginecologica dell’Asst Sette Laghi, accreditata dall’European board and college of obstetrics and gynaecology (Ebcog).

Per maggiori informazioni, per visionare il programma dettagliato e conoscere le modalità di iscrizione è possibile visitare il sito https://www.eugacongress.org/