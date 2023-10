A Varese la premiere di “Cassandra” di Silvia Priori: tra mito greco e parità di genere

Nel mondo del teatro, l’arte della performance si mescola spesso con la passione, la creatività e la volontà di trasmettere messaggi profondi e significativi. “Cassandra,” uno spettacolo di teatro danza con musiche epiche, è un esempio di questa fusione artistica. Lo spettacolo, messo in scena per la prima volta al teatro Nuovo di varese, e promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore dello spettatore.

Un progetto innovativo: “Donne e mito”

“Cassandra” è parte integrante di un ambizioso progetto chiamato “DONNE E MITO,” che mira a diffondere la grandiosità della tragedia greca e a rivalutare il ruolo delle donne attraverso la lente dei miti classici. Sostenuto dal Ministero dello Spettacolo, dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione Lombardia, questo progetto rivoluzionario è patrocinato dall’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, confermando il suo impegno nell’esplorare le sfumature culturali e sociali dei miti greci.

Un ricco programma culturale

L’evento si terrà giovedì 26 ottobre, alle ore 21:00, presso il Teatro Nuovo di Varese. Prima della straordinaria performance di Silvia Priori, i docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria terranno una breve Lectio Magistralis sulla figura di Cassandra. Questo momento culturale introdurrà il pubblico al mito greco e al personaggio di Cassandra, preparandoli per lo spettacolo imminente.

“Cassandra” di Silvia Priori: un viaggio nel mito greco

Lo spettacolo “Cassandra” è il frutto di uno studio approfondito su Eschilo, Christa Wolf e Wisława Szymborska, figure che hanno contribuito a dare vita e profondità al personaggio di Cassandra. Silvia Priori, il talento dietro questa performance, si è immersa nell’anima di Cassandra, la profetessa inascoltata e emarginata, per portare alla luce la sua storia e la sua lotta.

Una voce non ascoltata

Cassandra, figlia di Ecuba e di Priamo, re di Troia, è una sacerdotessa di straordinaria bellezza che il Dio Apollo amò. Tuttavia, Cassandra rifiutò il Dio, scatenando la sua ira. In un atto di vendetta, Apollo le donò il potere di predire il futuro, ma con una terribile condizione: nessuno avrebbe mai creduto alle sue profezie.

Cassandra rappresenta la figura di chi sa cosa accadrà ma non può fare nulla per evitarlo. Come umani, spesso ignoriamo le sensazioni negative e le intuizioni, sperando che le cose possano cambiare. Ma il mito di Cassandra ci ricorda che il sapere e la conoscenza sono inutili se non vengono ascoltati. La comunicazione è cruciale, e il non ascolto può essere devastante.

Il potere della parità di genere

“Cassandra” è più di uno spettacolo. È un messaggio sulla parità di genere e sull’importanza di ascoltare le voci femminili. La storia di Cassandra rappresenta l’emarginazione e la stigmatizzazione delle donne che cercano di parlare con la propria voce.

Silvia Priori ha trasformato questa storia antica in una potente affermazione della forza delle donne e della necessità di ascoltarle. Il suo spettacolo è una miscela intensa di teatro, danza e musica epica che colpisce nel profondo, mettendo in risalto l’importanza di dare voce alle voci inascoltate.

“Cassandra” e la sua attualità

Cassandra rappresenta una figura femminile controversa e sorprendentemente attuale. La sua lotta per essere ascoltata e riconosciuta come una donna di potere è una sfida che molte donne affrontano ancora oggi. Il mito di Cassandra ci invita a riflettere sulle dinamiche di potere e sulla resistenza contro l’oppressione, che rimangono rilevanti in una società che cerca la parità di genere.

Un invito a riflettere

In un’epoca in cui il movimento per i diritti delle donne e la parità di genere sono al centro dell’attenzione, “Cassandra” di Silvia Priori è un potente richiamo all’importanza di ascoltare e rispettare le voci femminili. L’arte e il teatro possono essere strumenti straordinari per veicolare messaggi profondi e stimolare la riflessione.

Non perdete l’occasione di assistere a questa première nazionale e di immergervi nel mondo affascinante del mito greco e della lotta per la parità di genere. “Cassandra” promette di essere uno spettacolo che rimarrà nei vostri cuori per molto tempo a venire. Vi aspettiamo numerosi al Teatro Nuovo di Varese per questa straordinaria esperienza teatrale.