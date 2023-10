A Varese nuovo ciclo di incontri su sanità ospedaliera e territoriale

La città di Varese ospita un nuovo ciclo di incontri sulla riforma sanitaria, con l’obiettivo di aprire il confronto alle diverse realtà territoriali, come ordini, enti e istituzioni. Il progetto, dal titolo “La salute oggi, quali le prospettive future per la sanità ospedaliera e territoriale. Bambini, giovani e adulti: una bussola per l’orientamento nell’area della salute mentale” prevede tre appuntamenti.

Il primo evento è per martedì 17 ottobre alle ore 17.30 in Sala Montanari: l’incontro è basato sull’ascolto dei referenti degli enti ospedalieri e territoriali dell’area infantile. Ospiti saranno Giorgio Rossi, direttore di Neuropsichiatria infantile di ASST Sette Laghi Varese, Giorgio G. Seragni ed Elena Scarabello di Fondazione Piatti, Giuseppe Carcano dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Angelica Riso assistente Sociale di ASST Sette laghi, Marica Mainolfi del Distretto di Varese. A moderare gli interventi Matteo Inzaghi, direttore di Rete55.

Il secondo appuntamento, in calendario per il 7 novembre alle ore 17.30 in Salone Estense, è con i referenti dell’area degli adolescenti e giovani. Infine il terzo incontro, previsto per il 5 dicembre alle ore 17.30 in Sala in Salone Estense, è incentrato sulle prospettive future locali e regionali. Gli incontri sono aperti a tutti.

Il progetto, avviato l’inverno scorso, nasce grazie alla collaborazione tra l’assessore ai Servizi sociali di Varese Roberto Molinari, presidente del Piano di Zona di Varese, il sindaco di Malnate Irene Bellifemine, presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto, con il patrocinio di ASST Sette Laghi di Varese, con il fine di raccogliere proposte ed istanze che partano dagli stakeholders territoriali. Il progetto si avvale inoltre del supporto organizzativo di Guido Bonoldi, consigliere del comune di Varese, Luca Croci e Antonella De Micheli, rispettivamente presidente e vicepresidente della Consulta Sanitaria di Malnate.

I risultati delle Tavole rotonde hanno l’obbiettivo finale di portare a nuovi punti di riflessione e idee che possono nascere dal confronto tra referenti di categoria e utenti, come supporto ad ASST Sette Laghi nel buon governo della sanità locale alla luce dell’applicazione della riforma in atto.