A Varese si celebra l’ottantesimo anniversario della Battaglia del San Martino

“Qualcuno potrà dire che ormai sono passati ottant’anni, che non sia necessario ricordare qualcosa accaduto così in là nel tempo, ma i ragazzi che salirono in vetta sul San Martino sono stati coloro che hanno messo la prima pietra per la nostra costituzione e in modo inconsapevole hanno dato vita all’idea dell’Europa unita”. Ha esordito così Ester De Tomasi, Presidente di ANPI Varese, questa mattina presso Villa Recalcati, dove è stata ospitata la conferenza stampa di presentazione ufficiale del programma per l’ottantesimo anniversario della battaglia del San Martino.

“Lassù vi erano uomini e ragazzi di diverse idee politiche, anarchici, democratici, comunisti e tanti altri, ma avevano tutti in mente l’idea di unica costituzione – prosegue De Tomasi – Ora noi stiamo vivendo un momento delicatissimo, si susseguono guerre ovunque, che portano fame, sangue, morte e disperazione. Anche negli anni del ventennio il fascismo portò sangue, morte, disperazione. E’ importante ricordare questi ragazzi, fare memoria sempre”.

Per commemorare questo ottantesimo anniversario il Comitato Provinciale per le Onoranze ai Caduti del San Martino organizza nella giornata di venerdì 13 ottobre da una camminata che partirà da Cuveglio (ritrovo nel piazzale antistante l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”) alle ore 10:00 per poi concludersi nella “località Bignese”, dove si trova il cippo dedicato a Luigi Lotti. Alla camminata parteciperanno gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio e dell’Istituto Comprensivo “G.B. Maino” di Cassano Magnago che, accompagnati dai docenti, presenteranno le loro testimonianze.

Domenica 15 ottobre a partire dalle 9:30 presso il Sacrario dell’omonimo monte situato sopra Duno, si terrà la celebrazione della Battaglia del San Martino. In caso di maltempo, la commemorazione si svolgerà presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia – Via IV Novembre, 4.

Presente nella mattinata di oggi anche Lelia Mazzotta Referente cittadinanza e legalità dell’Ufficio Scolastico Territoriale: “Fondamentale è il ruolo dei ragazzi, l’insegnamento dei valori di democrazia e libertà è alla base dei programmi scolastici e della vita comunitaria scolastica. Essere cittadini del presente e del futuro deve nascere dal valore educativo della memoria”.

A chiudere gli eventi dedicati all’80° anniversario, venerdì 20 ottobre in Sala Convegni a Villa Recalcati si terrà la presentazione di “Il Convoglio: storie di deportati italiani a Mauthausen” da parte dell’autore Franco Meroni, testo dedicato al convoglio 73 che trasportò i partigiani del San Martino deportati a Mauthausen.

“Dobbiamo essere presenti e dare un messaggio forte al nostro territorio – ha poi affermato il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini – Dobbiamo ricordare i morti che volutamente hanno fatto una scelta per la nostra Patria contro i fascisti, un aspetto fondamentale che dobbiamo ricordare. Parlare di Storia, dei vari fatti avvenuti, ricordare le persone che han dato la vita, ma contestualizzare i fatti anche attuali. Ci sono tanti conflitti, tanti focolai di guerra nel mondo. I ragazzi devono imparare, insegnare e difernere la pace nel mondo”.