A Varese si potrà chiedere la riduzione della Tari per gli enti del terzo settore

Anche per il 2023 il Comune di Varese ha pubblicato un bando che dà la possibilità agli enti del terzo settore di accedere ad un’agevolazione sulla TARI. In particolare è possibile ottenere il rimborso totale o parziale della quota fissa e variabile pagata per l’anno 2022.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), incluse le imprese sociali iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese che, in maniera non occasionale ma stabile e continuativa, eseguono la raccolta di beni così come definiti all’art. 16, della legge Gadda.

«Anche per quest’anno continua la sperimentazione che prevede una detrazione o un’esenzione della TARI per le realtà del terzo settore che recuperano eccedenze, riconoscendo quindi il valore di un’azione che, arginando lo spreco, contribuisce sia alla sostenibilità ambientale che al sostegno di persone in difficoltà economica – dichiara l’assessore Nicoletta San Martino –. L’avviso pubblico si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di informazione su tutti i benefici che la lotta allo spreco produce. Il tavolo “Varese città antispreco” e l’imminente inaugurazione dell’HUB alimentare nella palazzina comunale di via Copelli sono parte importante di questa comunicazione che vogliamo raggiunga sempre più gli enti, potenziali destinatari dei benefici».

Tutte le informazioni e la documentazione sono pubblicati sulla home page del sito del Comune www.comune.varese.it