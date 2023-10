A Varesevive Irene Robbins presenta il suo nuovo disco “In my Words”

Dopo il prologo, affidato a una jam session andata in scena lo scorso 26 settembre, si apre ufficialmente domenica 8 ottobre la stagione 2023-24 del 67 Jazz Club Varese, in stretta collaborazione con l’associazione VareseVive, che ospita tutti i concerti nella sua bella sede in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese.

Protagonista di questo debutto stagionale è la cantante e pianista Irene Robbins, sul palcoscenico con il contrabbassista Francois Laurent e il percussionista Stefano Calvano.

Irene Robbins presenterà il suo ultimo disco, uscito per la “nostra” etichetta Splasc(h) Records, che si intola “In my Words”. Per l’occasione la cantante e pianista eseguirà brani classici di alcuni dei più importanti autori della scena jazzistica internazionale (Chick Corea, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e altri ancora) alternandoli con alcuni di propria composizione, variando generi e atmosfere musicali in un mix davvero accattivante.

L’appuntamento è per le ore 18 e questo concerto, così come la jam session dello scorso 26 settembre e i successivi due appuntamenti, sarà legato a iniziative filantropiche di VareseVive e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La stagione del 67 Jazz Club Varese proseguirà poi nelle prossime domeniche di ottobre con Last Organ Trio (15), Mario Mariotti and his Footwarmers (22) e il trio di Enrico De Carli (29), sempre con inizio alle ore 18.