Abbattuti tutti gli alberi alla Celidonia, del viale alberato non resta più nulla

Dove prima c’era un bellissimo viale di alberi non resta più nulla, solo prato. Nei giorni scorsi sono state abbattute le ultime piante della Celidonia, una delle aree verdi più suggestive sul confine tra Vedano Olona e Malnate, caratterizzata oltre che dai vasti spazi anche da uno spettacolare viale alberato che conduceva alla cascina e che i nuovi proprietari dell’area hanno eliminato.

I primi abbattimenti erano avvenuti nel gennaio scorso, e l’Amministrazione di Vedano Olona, comune su cui insiste l’area, aveva cercato di fermare la strage di alberi, ma senza successo.

«Abbiamo fatto delle verifiche approfondite con l’Ufficio tecnico comunale, ma essendo un’area di proprietà privata, fuori anche dalla zona del Plis, non era possibile impedire gli abbattimenti – spiega il sindaco Cristiano Citterio – L’unico vincolo per la proprietà è quello di ripristinare la biomassa, cioè piantare due alberi per ogni esemplare abbattuto. Già in gennaio ci era stato assicurato che sarebbe stato fatto, ma dovremo aspettare diversi anni prima di rivedere gli alberi nella piana Celidonia».