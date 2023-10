AgriMornago ringrazia tutti e vi dà appuntamento al prossimo anno

Quest’ultimo weekend nel territorio di Mornago si sono svolte due splendide ed intense giornate di questa ormai popolare manifestazione premiata con la partecipazione di numerosissimi visitatori che hanno potuto trovare una vastissima offerta preparata e studiata dagli organizzatori.

Dagli animali della fattoria, ai prodotti locali ed artigianali, passando per spettacoli e dimostrazioni varie, percorsi tematici, mezzi agricoli, cibarie di ogni genere, musica e moltissimo altro. Ma la vera essenza e fondamento dell’evento è richiusa e raccontata in modo molto semplice e genuino nella foto del “bimbo e lo strigide” che con “uno sguardo Speciale di stupore e meraviglia tra un bambino ed animale in una sorta di saluto e linguaggio istintivo di intesa”. Proprio qui è racchiusa la vera forza di AgriMornago nata, cresciuta e in continua evoluzione.

Ben due giornate svolte all’insegna di un’immersione totale e del contatto diretto con il mondo rurale contadino del territorio con lo scopo di far riscoprire la “Vita in Fattoria” soprattutto ai più piccoli.

Il tutto reso possibile grazie al contributo, ormai super collaudato, di una super squadra di amici, collaboratori e professionisti del campo agricolo allevatoriale della nostra Provincia Varesina.

Si parte coi ringraziamenti molto sentiti a tutti i volontari della ProLoco soprattutto al presidente Gisella Pasini e vicepresidente Daniele Gentile (motore di tutta la struttura organizzativa con grande spirito, motivazione e passione) Angelo, Fabio, Marco, Luca, Antonella, Patrizia, Martina, Marisa, Isabella, Renato, Rugge, Mario, Matteo, Marco, Carlo, Stefano, Filippo, la Zia, Andrea e tutto lo staff, particolare e preziosissimo il supporto del Gruppo ed Amici Alpini di Mornago e si prosegue con tutta la grande squadra del progetto “a Scuola di Fattoria” con i moltissimi percorsi tematici in supporto con Fabio Mattiazzi, Marco Ciana, Lara Brufatto, Valeria, Angelo Pedraioni, Tiziano Mussi e con supporto video ed audio Eduardo e Graziano Santoni.

Un grazie speciale per il supporto e presenza dell’IIS Agrario Ponti di Somma Lombardo oramai in aiuto da quattro anni, con i loro studenti e professori con coordinatrice prof.ssa Viviana Pacioni ed il dirigente scolastico dott. Massimo Angeloni.

Grazie alle scuole materne di Montonate e Crugnola per i bellissimi disegni ed elaborati presenti ed esposti.

Infine grazie ai veri protagonisti della manifestazione, i nostri agricoltori ed allevatori varesini: grazie alla loro presenza e professionalità il tutto si è svolto per il meglio. Grazie a Stefano Deli Paoli, Roberto Fontana, ass. Atelier di Luana Bottene, DeBoni Valerio, Laura Posiedu, Ferreani Luciano, Claudio Budelli, Pasini Renzo, Crespi attrezzature agricole, Garden Piero Volpi e Apilombardia.

Grazie a tutti i produttori e standisti presenti ed associazioni del territorio con Exodus, Aime, EatSubria, laPanchinadiGIO’, Radio Village Network partner ufficiali all’evento in promo ed in supporto in diretta nei due giorni.

Continuando i ringraziamenti agli amici allevatori e scuderie con i loro bellissimi animali in esposizione, contatto e dimostrazioni: Virginia Talamona, Aries Gianluca, Pasini Davide, Gianni “Ultimo” Beltrami , Cinzia Trevisan, il Chiocciolone, Fattoria TiaTia oh, Renè, Matteo di Ranch BruEva, Elena Guerra ed allieve di Arione ASD , Gioachino, Ilaria Bi e Massimiliano della Contea Baraggia, Fasola’s Ranch, Eugenio Trevisani, la mitica Ornella, James, Stefano Biasia QH, il grande Tino Binda QH , Jessica della Cascina Menegon, Riccardo Cagliani, Falconieri della Torre e tutta il Team della Valleys Ranch di Mesenzana con Matteo, Luciana, Roberto, Clara , Luca, Emanuele ed i Mastini della Torre ed infine la Guest Star da Chiavenna Alice in Wonderland.

La protezione civile, carabinieri, la varesina emergenze ass. carabinieri in congedo e tutte le Associazioni del Territorio in supporto.

E in ultimo il più speciale per aver dato la possibilità di continuare all’evento per la sua 4^ edizione in questa nuova veste e location al gentilissimo Sig. Giacomo Lora.

Dagli organizzatori, un arrivederci al prossimo anno.