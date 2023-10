Al Caffè Teatro il ricordo del Vajont: “Quella volta che Paolini portò lo spettacolo a Samarate”

Il Caffè Teatro di Samarate è tra le realtà che ha risposto all’iniziava lanciata da Marco Paolini nell’anniversario dei 60 anni dalla tragedia del Vajont.

La sala si è riempita di persone per guardare insieme lo spettacolo di Paolini nella versione trasmessa in Rai. Altri teatri o realtà, 150 in tutta Italia e Europa, hanno scelto di aderire all’azione collettiva VajontS 23 in modalità differenti: con letture, mostre, spettacoli nelle piazze o nelle strade.

Una serata partecipata, anche a Samarate, come racconta il proprietario del Caffè Maurizio Castiglioni e particolarmente sentita perché in molti è rimasto il ricordo di quando Paolini su quel palcoscenico ci salì anni fa: «Era il 1996 e possiamo dire che questo è stato il primo locale in cui ha portato “Il racconto del Vajont”. Girava da mese con questo spettacolo ma lo presentava al pubblico in situazioni urbane, centri culturali o luoghi di quel tipo».

Castiglioni ne va particolarmente orgoglioso, quello spettacolo è ancora oggi imperdibile. «Fu Rocco Barbaro, che tra l’altro sarà qui da noi il 14 ottobre, a portarmi a vederlo. Era la metà degli anni Novanta e mi aspettavo uno spettacolo lungo e noioso. Non fu così e non lo è nemmeno oggi».

E poi, la prima al Caffè Teatro: «Erano presenti 70 persone, 40 erano comici o attori e il resto il nostro pubblico. Restammo tutti a bocca aperta, fu uno spettacolo da pelle d’ora. Ho tenuto e conservo ancora oggi i cartoni sui quali Paolini disegnò quella sera sul palcoscenico».

Il ricordo della tragedia del Vajont a Festival Glocal

A Glocal, il festival del giornalismo organizzato da VareseNews ricordiamo la tragedia del Vajont con un appuntamento al Teatro di Varese. Il 10 novembre lo spettacolo “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza”, una pièce teatrale scritta, diretta e interpretata da Andrea Ortis, autore, attore e regista friulano. Attraverso l’arte, Ortis riporta alla luce le emozioni, i dolori e le speranze di coloro che hanno vissuto quella terribile notte, offrendo al pubblico una prospettiva intima e toccante sulla tragedia. – Aperte le prevendite dello spettacolo

Come sottolinea Marco Paolini, quella tragedia oggi non serve solo a ricordare ma anche a riflettere sul presente e sul futuro. Affrontiamo il tema del cambiamento climatico nell’incontro in programma il 9 novembre e dal titolo: “Indagare la crisi climatica: strumenti di inchiesta ambientale per una visione dal globale al locale“.

Scopri tutto il programma di Glocal, il festival del giornalismo in programma dal2 al 12 novembre.