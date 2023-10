Al Castello di Castiglione Olona Emma e i fantini detective, il nuovo romanzo di Laura Orsolini

L’autrice sarà ospite della Biblioteca civica venerdì 13 ottobre alle ore 16,30 per presentare il suo nuovo romanzo giallo per ragazzi edito da Pelledoca

Emma e i fantini detective è il nuovo romanzo per ragazzi della scrittrice e libraia di Fagnano Olona, Laura Orsolini, in uscita a ottobre per l’editore specializzato nei gialli per i giovani lettori Pelledoca.

Il libro sarà presentato in anteprima dall’autrice venerdì 13 ottobre, alle ore 16.30 presso la biblioteca civica “G. Battaini” di Castiglione Olona.

Ambientato tra la spiaggia di Forte dei Marmi e la pineta della Versiliana, luoghi adottivi della Orsolini, il libro trasporta il lettore in un un’avventura al galoppo tra brutti ceffi, rapimenti e loschi traffici.

Protagonista è Emma, una ragazzina che frequenta il campo estivo n un centro ippico. Bandito è il suo cavallo preferito e quando scompare Emma non può fare altro che indagare per ritrovarlo e risolvere il mistero.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca allo 0331 824867 oppure scrivere a biblioteca@comune.castiglione-olona.va.it.