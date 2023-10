Al collegio Rotondi di Gorla 40 giovani atleti per la gara di Kobudo sportivo

Il Collegio Rotondi di Gorla Minore ha fatto da cornice alla gara di Sports Chanbara la Scherma Softair e Kobudo Sportivo. Un evento organizzato, nei giorni scorsi, dal comitato regionale PGS Lombardia in collaborazione con la Federazione Sports Chanbara Italia e la Nunchaku International Academy. Quaranta giovani atleti, provenienti da diverse parti della Lombardia, si sono riuniti per sfidarsi in una competizione che ha visto protagonisti colpi di spada softair e abilità nel maneggio del nunchaku.

«Ciò che ha reso questa competizione particolarmente interessante – spiegano gli organizzatori – è stata la partecipazione di atleti neofiti provenienti da Legnano, i quali hanno dimostrato grande determinazione e talento. Non solo hanno dimostrato di non sfigurare di fronte ai concorrenti più esperti, ma hanno anche ottenuto diversi podi, dimostrando la crescita costante del livello de combattenti locali negli ultimi anni».

Questo progresso, precisano gli organizzatori ha permesso di «colmare parzialmente il divario con i campioni provenienti da altre regioni. La Scherma Softair, o Sports Chanbara, è una disciplina sportiva che sta attirando sempre più appassionati in Italia. Il suo valore formativo motorio ed inclusivo è riconosciuto da enti come l’EPS e le federazioni sportive, che stanno contribuendo a diffonderne la pratica. Questo sport non solo promuove la destrezza e l’agilità fisica, ma anche il rispetto per gli avversari e un forte senso di fair play».

L’evento a Gorla Minore è stato definito un «esempio perfetto di come lo sport possa unire persone e varie discipline promuovendo la crescita personale attraverso la condivisione di esperienze. Ci auguriamo – comunica la società – che manifestazioni come questa continuino a prosperare, consentendo ai giovani talenti di emergere e al pubblico di apprezzare la bellezza e la sfida della Scherma Softair e del Kobudo Sportivo. Pgs Lombardia e il neonato settore Sports Chanbara e Kobudo sportivo PGS sarà in prima linea nel promuovere queste discipline attraverso stage, allenamenti, gare e corsi di formazione».

I podi

La legnanese Matilda Maiurri fa incetta di medaglie nello sports chanbara e nel nunchaku sportivo portando a casa 5 ori, staccando in finale la compagna di dojo Martina Spasiano reduce da un piccolo infortunio. Ottime conferme arrivano da Riccardo Giacoppo, che torna alle gare dopo più di un anno di stop con 3 ori sia da Beatrice Tonoli e Nike Trincavelli che, seppur con meno gare e preparazione, riescono ad acciuffare 2 ori.

Buoni risultati anche nelle prove tra i più piccoli. 1 oro per Riccardo Puglisi, stesso risultato anche per Michele Cacciapaglia nei kihon, medaglie d’argento invece per Victor Gonzales, Diego Riva e Riccardo Oretti.

Luanna Achulli si è confermata abile nei kihon ma risente ancora della fisicità degli avversari nel datotsu. Fisicità che invece permette agli esordienti Sergio Chistol (1 oro) e Simonetta Sebastiano (3 ori) di salire sul gradino più alto. Matteo Bezushka si è confermato il migliore con spada e scudo: ha strappato a Klevis Mehemeti il primo posto in una finale combattuta. Premio Fair play per Luca Ponta che non ha infierito per ben due volte sull’avversario finito a terra disarmato ed ha però perso la possibilità di disputare la finale.