Al Miv di Varese una serata speciale per l’uscita del film “Comandante” con Pierfrancesco Favino

Esce nei cinema martedì 31 ottobre “Comandante”, il nuovo film di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, che nei panni del protagonista Salvatore Todaro conferma la sua bravura e versatilità.

Il film è ambientato nell’Europa della Seconda Guerra Mondiale, e racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini. Nel 1940, mentre perlustra l’Atlantico in cerca del nemico, il sommergibile si imbatte nel Kabalo, un mercantile armato belga. Il Belgio è una nazione neutrale però il battello naviga a luci spente e trasporta aerei inglesi. Scoppia una battaglia in cui Todaro perde un uomo valoroso e affonda il mercantile senza pietà. Non è però l’affondamento che fa di lui un eroe consegnato alla memoria eterna. Piuttosto, è il salvataggio dei 26 naufraghi della nave, effettuato navigando in emersione per quattro giorni e quattro notti, mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Mercoledì 31 ottobre, in occasione della “prima”, la proiezione delle 21 al Miv di Varese sarà preceduta da una presentazione a cura di Massimiliano Naressi in collaborazione con l’Associazione nazionale Marinai d’Italia che sarà presente nell’atrio con uno stand informativo.

L’introduzione permetterà di inquadrare il contesto storico in cui è ambientato il film, le vicende personali del protagonista e l’importanza della componente subacquea della Marina Militare. Prima del film sarà inoltre proiettato un breve filmato ambientato su un sottomarino della Marina militare, con l’obiettivo di raccontare come si svolge una missione a bordo di queste unità.

Qui la locandina del film