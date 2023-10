Al Museo del Tessile di Busto la mostra che racconta 50 anni “azzurri” attraverso le figurine Panini

Ricordi trasversali quelli che si potranno rivivere nella mostra sulla Nazionale Italiana di calcio che ripercorre gli ultimi 50 anni “azzurri” attraverso figurine e album originali dell’epoca, provenienti dalla collezione di uno dei massimi esperti europei, Gianni Bellini, riconosciuto quale il maggiore collezionista internazionale. La mostra si intitola “Azzurri in figurine – Dalla collezione di Gianni Bellini” e verrà inaugurata l’8 novembre, alle 18, al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Raccolte originali, rarità e pezzi unici provenienti da ogni parte del mondo quello che si potrà vedere.

In un percorso cronologico che spazia su diversi decenni e colpisce per lo spirito del tempo – dal look dei calciatori allo stile delle magliette e della grafica degli album: ci sono la storia e la cultura d’Italia, non solo quella della Nazionale – si potranno ammirare ad esempio i baffi dei calciatori ai tempi della contestazione, un Baggio pre-codino, gli (ex) riccioli di Vialli ma anche i volti degli eroi del calcio degli anni ’60 e ’70, nei primi anni di gloria della figurine, quando il calcio era ancora prima di tutto uno sport, quello che tutti sognavamo di giocare. E in cui tutti, almeno una volta, abbiamo sognato di finire nell’album della Nazionale.

ORARI DI VISITA AL PUBBLICO:

dal martedì al venerdì 14.30-18.00

sabato e domenica 15.00-18.30

EVENTO COLLATERALE ALLA MOSTRA

“Panini, storia di una famiglia e di tante figurine”

con Leo Turrini e Gianni Bellini

10 novembre 2023 – ore 21.00

Sala Gemella – Museo del Tessile, via Volta 6 Busto Arsizio

Il libro “Panini, storia di una famiglia e di tante figurine” scritto da Leo Turrini, giornalista e scrittore italiano che da oltre trent’anni racconta per i quotidiani del gruppo Poligrafici i grandi eventi dello sport, narra di un’Italia che non aveva paura di sognare. L’Italia generosa e coraggiosa della seconda metà del Novecento: un popolo ricco di grandi figure. E anche di magnifiche figurine. Attraverso piccoli rettangoli di carta, la famiglia Panini contribuì a diffondere l’ottimismo nel Paese del Boom. Quattro fratelli e quattro sorelle, nati in povertà, seppero immaginare il futuro, partendo da una piccola edicola. E dalle loro intuizioni, passando da buste di semplici francobolli alle bustine di calciatori e non solo, è nato un mito globale. Leo Turrini insieme all’amico Gianni Bellini in dialogo con Maurizio Castiglioni, giornalista sportivo del territorio, approfondiranno l’avventura di una dinastia, quella dei Panini, che si è fatta “brand”, sempre conservando un nobile attaccamento alle radici. «Panini sta all’Italia – scrive Walter Veltroni nella prefazione all’opera di Leo Turrini – come Disney sta alla America».

Entrambi gli eventi sono organizzati da A&A Studio Legale e patrocinati dalla città di Busto Arsizio – Assessorato allo Sport – nell’ambito di Busto Arsizio città europea dello sport 2023.