Esplosione di gusto e tradizione alla Sagra del Gorgonzola di Caronno Pertusella

Due weekend dedicati a piatti tipici locali e ricette a base di gorgonzola: l’appuntamento è a Caronno Pertusella per i giorni 29-30 settembre, 1 ottobre e 6-7-8 ottobre

Tra i tanti tesori gastronomici lombardi, il gorgonzola è forse tra i gioielli più preziosi. Anche quest’anno la Pro Loco di Caronno Pertusella celebra questo famoso formaggio dal sapore inconfondibile con la Sagra del Gorgonzola.

Tra le proposte del menu crostone di polenta con crema di zola e salamella, mezze maniche zola tartufato, dolce spumino di gorgonzola con pere, noci e miele.

Allestita al Parco della Resistenza di via Avogadro, la Sagra del Gorgonzola non è solo una festa per il palato, ma una vera e propria esperienza: gli eventi includono musica dal vivo, karaoke, mostre di artigianato locale e mercatini degli hobbisti.

I weekend da non perdere sono due: quello del 29 settembre-1 ottobre 2023 e quello del 6-8 ottobre 2023.

CONTATTI

Pro Loco Caronno Pertusella

Via Amedeo Avogadro, snc, 21042 Caronno Pertusella VA

Sito | Facebook