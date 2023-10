Al Sacro Cuore la Scuola di storia, arte, cultura e lingua cinese

Organizzata in collaborazione con l’associazione Culturale Italo Cinese Shang Bo Jiao Yu di Albizzate, ha preso il via lo scorso sabato, 7 ottobre, la Scuola di storia, arte, cultura e lingua cinese, rivolta agli alunni di famiglie di origine cinese nati in Italia e ospitata al Sacro Cuore di Gallarate.

“L’iniziativa, che coinvolgerà circa cento alunni fino al prossimo mese di maggio, intende sviluppare e promuovere il recupero del legame con il paese di origine, anche attraverso l’insegnamento della lingua cinese che i giovani alunni non parlano più frequentemente o parlano con dialetti molto diversi tra loro”.

“L’idea della Scuola è nata dalla convinzione che il recupero di un’identità e di un linguaggio comune, possa essere strumento per facilitare l’integrazione e rendere più agevole l’apprendimento anche della lingua italiana e lo stesso percorso di studi”.