Al Teatro della Corte di Castellanza si riparte con uno spettacolo tutto al femminile

Al Teatro della Corte di via Ticino 10 a Castellanza si riparte con Repliche e Debutti: una rassegna di quattro commedie a cura dei gruppi di laboratorio teatrale tenuti da Michela Cromi durante la scorsa stagione.

Il primo appuntamento è per domenica 8 ottobre alle 16.30. In scena Alessia Minniti, Gianna Leo, Giulia Calligaro e Laura Greco, un energico e affiatato gruppo di donne che replicano Siamo donne: divertente commedia di Fabio Rosato, ambientata in un Commissariato di Polizia, che fa riflettere sul rapporto tra uomo e donne e sulla solidarietà femminile.

Domenica 15 ottobre alle 16.30 si replica una commedia di Stefania de Ruvo, Legittima difesa, che fa sorridere grazie ai quattro giovani attori in scena: Aurora Fucci, Francesca Sinelli, Francesco Ronchetti e Mirko Albani, ma che porta in scena un tema purtroppo molto attuale, calato in una situazione complicata e avvincente.

Venerdì 17 novembre alle 21.30: debutto di Che classe!, spassosa commedia di Veronica Liberale, ambientata in una scuola dove un’improbabile classe di adulti deve prendere il diploma. Tra battibecchi e imprevisti, nasceranno amicizie e amori e per molti sarà un vero e proprio percorso di crescita.

In Scena Danilo Lavazza, Donatella Vegetti, Filomena Ferrante, Franca Meraviglia e Giacomo Moroni. Replica domenica 19 novembre alle 16.30.

Domenica 26 novembre alle 16.30 altro debutto, con la movimentata commedia di Velise Bonfante Il troto Bernardo. Adele Ferioli, Danilo Lavazza, Flora Foglia, Franca Ascari, Luisa Nova e Milvia Cortiana ci accompagnano in due appartamenti confinanti che hanno le pareti molto sottili e fanno scambiare ai vicini di casa innocenti chiacchiere per omicidi e sorprese di compleanno per gravi tradimenti. Ne seguono ovviamente equivoci e colpi di scena e un allegro lieto fine.

Ultimo appuntamento della rassegna, nell’anno nuovo. Il 20 gennaio alle 16.30, il laboratorio di Lettura Espressiva proporrà una lettura scenica del testo di Fabio Rosato La fabbrica della polvere, per il Giorno della Memoria. Per tutti gli spettacoli in via Ticino 10 l’ingresso è gratuito.

Ma è necessario tesserarsi preventivamente all’Associazione Teatro della Corte APS e prenotare il proprio posto. Come? Basta contattare l’Associazione al 334.91.31.397 o alla mail michela.cromi@gmail.com e compilare il modulo di associazione. La tessera associativa annuale costa 15 euro ed è valida fino al 31 agosto 2024.