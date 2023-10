Al Teatro di Varese “Rock School”, il concerto benefico per il Faro

Venerdì 3 novembre la storia del rock risuona in città per sostenere Fondazione Giacomo Ascoli e il progetto per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte

La grande musica che ha fatto la storia del rock accende il Teatro di Varese venerdì 3 novembre alle ore 21 con la Rock school. Mitzi e i suoi musicisti saliranno sul palco per ripercorrere i primi cinquant’anni della storia del rock in cinque capitoli con i più importanti successi. Un live ricco di emozioni rock, dove tutti potranno riascoltare la colonna sonora che è stata lo sfondo musicale dagli anni ‘70 in poi.

A ispirare lo spettacolo è Jack Black nel film “School of Rock”: “Immaginate di tornare sui banchi di scuola e di vedere sulle pareti non le solite cartine geografiche ma i poster dei miti del rock. Sulla lavagna , al posto di numeri ed equazioni, l’albero genealogico del rock. E al banco non si sta zitti e composti, ma si canta con le mani al cielo”. Così Mitzi, il cantante (al secolo Andrea Dal Santo) presenta lo spettacolo che lo vedrà protagonista sul palco con un repertorio che spazia dai Beatles ai Led Zeppelin, dai Pink Floyd a Tina Turner, ai Nirvana, ai Queen per arrivare fino ai giorni nostri con i Linkin’ Park, i System of a Down, i Rammstein.

Mezzo secolo di musica rock in una lezione che è un’esplosione di suoni, memorie ed emozioni. Un sound potente e allo stesso tempo raffinato quello di Tank Palamara alla chitarra, Ares Cabrini alla batteria, Marcello Suzzani al basso e Antonio Perkins Scavuzzo alle tastiere e Mitzi alla voce. In classe a Teatro anche un amico di Robert Plant: il bidello Luigi Dal Santo!

Per partecipare alla serata è richiesta un’offerta minima di € 15 a persona. Il ricavato sarà destinato alla Fondazione Giacomo Ascoli per la ristrutturazione dell’immobile degradato di Largo Flaiano che diventerà Il Faro di Varese, un edificio elegante all’ingresso di Varese, fra i due Ospedali, in cui accogliere le famiglie dei bambini ricoverati, in modo da migliorarne la qualità di vita, e anche medici specializzandi e ricercatori dell’Università Insubria di Varese che lavorano in Ospedale e studiano le malattie per aumentare le guarigioni.

A sostegno dell’iniziativa Fondazione Giacomo Ascoli ha coinvolto oltre 400 donatori che hanno aderito alla campagna di crowdfunding “Diventa cavaliere del Faro”: i contributi raccolti sono fondamentali per il completamento dell’iniziativa ed il suo futuro.