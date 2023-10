Al via la seconda fase dei lavori al parcheggio di via Trentini a Varese

La Provincia di Varese comunica che inizierà nei prossimi giorni la seconda fase dei lavori di impermeabilizzazione e riparazione del parcheggio di Via Trentini a Varese, che comporterà variazioni della viabilità e della fruizione del parcheggio.

Nel dettaglio, la seconda fase prevede, dalle ore 22.00 di domenica 29 ottobre fino a fino a nuove disposizioni, l’interclusione totale del piano terra del parcheggio di via Trentini che verrà destinato ad area di cantiere.

Ci saranno inoltre modifiche della viabilità di accesso ai piani interrati: l’accesso al parcheggio per tutti gli utenti avverrà esclusivamente dalla rampa posta all’angolo tra la via Zucchi e la via Caretti, attuale rampa d’uscita, con cambio del senso di marcia verso il piano -2; l’accesso dal piano -2 al piano -1 avverrà con l’uso della rampa interna al parcheggio, in senso unico in salita. Dal piano -1 non sarà possibile raggiungere il piano -2 con la rampa interna; l’uscita dal parcheggio avverrà per tutti gli utenti esclusivamente dall’uscita del piano -1 verso via Caretti.

I dipendenti della Provincia di Varese potranno parcheggiare gratuitamente anche al piano -1 esponendo il tagliando della Provincia. Per gli utenti esterni, rimarranno in vigore le disposizioni tariffarie di utilizzo del parcheggio al piano -1.

Per non sottrarre parcheggi alla cittadinanza, verrà creato un parcheggio provvisorio per i dipendenti della Provincia nell’area verde a sud del parco di Villa Recalcati.



Le fasi successive saranno attivate progressivamente con apposite ordinanze che verranno emesse con adeguato anticipo. La data di inizio e la durata di ciascuna fase saranno comunicate tempestivamente, insieme a tutte le istruzioni operative relative all’uso del parcheggio di Via Trentini.