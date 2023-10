Al via l’edizione 2023 del bilancio partecipativo di Rescaldina

Al via la nuova edizione del bilancio partecipativo a Rescaldina: inizierà martedì 31 ottobre la raccolta delle proposte che nei prossimi mesi potranno essere votati dei cittadini attraverso le urne di un’iniziativa che ormai per il paese è diventata un appuntamento fisso, presentata ufficialmente alla cittadinanza per la settima volta lunedì 30 ottobre.

Come negli anni scorsi, anche quest’anno i più piccoli avranno a loro disposizione un budget dedicato nell’ambito degli investimenti, che prevede la possibilità di proporre opere per il verde, l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi e culturali, la sicurezza e l’arredo urbano: sul piatto ci sono in tutto 45mila euro, come negli anni passati, e 22.500 saranno dedicati a realizzare le proposte dei cittadini in erba tra i 6 e i 14 anni, che loro stessi saranno chiamati a votare dopo la verifica di fattibilità. Rimane lo stesso anche il budget previsto per le iniziative sportive e culturali, che anche per questa edizione sarà di 15mila euro, per cui si potranno “candidare” idee e votare dai 15 anni in su.

Come sempre il bilancio partecipativo di Rescaldina partirà dall’ascolto del paese: fino al 19 novembre verranno raccolte le proposte dei cittadini, che verranno poi analizzate una prima volta dai tecnici per valutarne la fattibilità, dando una stima di costi e tempi: il 5 dicembre, poi, i progetti ammessi verranno presentati in biblioteca in una serata finalizzata anche alla coprogettazione e all’assemblaggio di eventuali idee simili. Dal 24 al 31 gennaio, invece, le protagoniste saranno le urne, chiamate a raccogliere le priorità espresse dai cittadini. Si potrà votare sia in modalità cartacea, sia online, per arrivare il 5 febbraio alla pubblicazione degli esiti finali. Sia per la votazione che per la presentazione delle idee, peraltro, quest’anno verranno diffusi anche di QR code per agevolare la compilazione.

«Siamo contenti di ripartire con una nuova edizione del bilancio partecipativo, la settima da quando abbiamo cominciato con la giunta Cattaneo – sottolinea l’assessore alla partecipazione Elena Gasparri -. Per noi rappresenta un momento centrale di contatto e ascolto della cittadinanza. Il coinvolgimento dei bambini, in particolare, in questi ultimi anni ci ha dato modo di implementare il progetto “Città a misura di bambini”, facendo un passo ulteriore verso la visione di città che abbiamo in mente per Rescaldina».