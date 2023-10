Alberi, semi e “gita” alla piattaforma ecologica: studenti protagonisti di “Puliamo il Mondo” a Rescaldina

Studenti a lezione di ambiente a Rescaldina in occasione di “Puliamo il Mondo”, declinazione italiana di “Clean up the World”, il grande appuntamento di volontariato ambientale portato in Italia nel 1993 da Legambiente, che da allora ha assunto il ruolo di comitato organizzatore. Proprio gli alunni degli istituti scolastici cittadini, dai più grandi ai più piccoli, sono stati infatti protagonisti di quello che dal 2015 è ormai diventato un appuntamento fisso per il paese con un ventaglio di attività diverse per ogni fascia di età.

Le iniziative hanno preso il via lunedì 2 ottobre con la scuola secondaria di primo grado Raimondi di Rescalda che ha passeggiato nel Parco del Rugareto con la guida delle Guardie Ecologiche volontarie del Parco Pineta e la scuola materna della frazione che ha piantumato alcune piante nel Bosco della Pace in collaborazione con la ditta che si occupa della manutenzione del verde in paese.

Martedì 3, poi, sono stati abbelliti i camminamenti della scuola materna Ferrario di via Gramsci e sono stati piantumati alcuni alberi laddove erano necessarie delle sostituzioni, mentre la scuola primaria Alighieri di Rescaldina ha fatto visita alla piattaforma ecologica prendendo parte ad una serie di laboratori di sensibilizzazione verso il corretto conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata curati dal consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro e la scuola secondaria di primo grado Ottolini ha fatto tappa nel Parco del Rugareto insieme alle GEV.

Ultima giornata di appuntamenti mercoledì 4 ottobre, quando gli alunni della scuola primaria di Rescaldina, divisi in cinque gruppi, hanno letteralmente seminato per il paese nell’ambito del progetto “Semina cura, coltiva bellezza, raccogli il futuro”, che ha preso il via proprio in occasione di Puliamo il Mondo e proseguirà per l’intero anno scolastico.

«Vivere Rescaldina ha sempre aderito a “Puliamo il Mondo”, ma in modo particolare ed originale: non svogliamo solo attività di pulizia, ma abbiamo sempre coinvolto in primis il mondo scolastico e l’associazionismo presente sul territorio – sottolinea il vicesindaco Enrico Rudoni, ringraziando i docenti che si sono dimostrati «sensibili, appassionati e disponibili, l’Ufficio Igiene Urbana che ha fatto da. cabina di regia, il consigliere delegato alla partita, la ditta che si occupa della manutenzione del verde e i volontari che hanno contribuito all’iniziativa -. Negli anni inoltre abbiamo accolto gli spunti del Consiglio dei bambini e delle bambine sulla salvaguardia del verde e sulla pulizia, e proprio nella giornata di Puliamo il Mondo abbiamo realizzato alcuni progetti proposti da loro».