Alice Bernardoni è la nuova segretaria del Partito Democratico provinciale

Si è concluso lo spoglio dei voti degli iscritti alla sede di viale Monterosa: Alice Bernardoni è stata eletta alla guida della segreteria provinciale del Partito Democratico.

Ha 43 anni, due figlie e un marito. È una militante storica del Partito Democratico a cui si è iscritta da quando è nato nel 2008, segretaria di circolo a Tradate e assessore all’urbanistica, consigliere comunale di minoranza, vicesegretaria in questo ultimo mandato.

Bernardoni ha vinto la sfida interna con Giacomo Fisco, la cui candidatura era sbocciata all’interno della sezione giovanile del partito.

«Sono molto contenta per questo risultato e ancora più contenta che ci sia stata una grande partecipazione in tantissimi circoli con percentuali tra il 60 e l’80%. Non erano dati scontati e li abbiamo accolti con piacere – spiega la nuova segretaria a pochi minuti dalla certezza matematica della vittoria -. Da domani dobbiamo metterci subito a lavorare tutti insieme, ho già sentito anche Giacomo Fisco con il quale abbiamo confermato questa volontà. Il lavoro da fare è tanto, a partire dalle prossime sfide elettorali ma anche nel lavoro sul territorio. Un dato emerso oggi è che alcuni circoli hanno avuto difficoltà a nominare un segretario e questo significa che abbiamo molto da fare».

Fisco stesso ha già chiamato la segreteria per congratularsi del risultato: “Ho già chiamato Alice per congratularmi del risultato che è stato chiaro ed evidente. Evidentemente non siamo riusciti a raccontare fino fondo la nostra proposta. Ho ribadito subito che continueremo ad essere pronti e disponibili per il partito perché adesso la cosa importante è l’unità del Pd”.