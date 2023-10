Alimentari: il nuovo regolamento contaminanti in un webinar della Camera di Commercio di Varese

È entrato in vigore alla fine di maggio e segna una sorta di punto zero per quanto riguarda i controlli sulla presenza dei contaminanti negli alimenti, garantendo quindi più sicurezza ai consumatori e trasparenza del mercato.

Al nuovo regolamento europeo sui contaminanti nei prodotti alimentari è dedicato un webinar che – promosso dal sistema camerale lombardo in collaborazione con lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti, il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino e la rete europea Enterprise Europe Network – si svolgerà domani, mercoledì 18 ottobre, con inizio alle 9.30.

Un incontro online, rivolto a tutte le imprese della filiera alimentare, che rientra nell’attività di Camera di Commercio Varese volta a tutelare le esigenze e gli interessi delle aziende, ma anche dei consumatori: un mercato gestito in modo corretto è il sistema migliore per garantire sia crescita e sviluppo dell’azienda, sia lecite richieste dei consumatori. E questo, ovviamente vale anche in un ambito come quello del settore alimentari e bevande che, sul nostro territorio, vede attive 380 imprese.

Ritornando al webinar, l’obiettivo è quello di aggiornare le imprese, andando a presentare questa importante novità normativa, esaminando gli aspetti più significativi del regolamento e affrontando il tema delle responsabilità degli operatori del settore alimentare. Tra le innovazioni introdotte, oltre a rigorosi limiti nei tenori massimi dei contaminanti, una ancora più forte attenzione verso la tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. «Per costoro, che costituiscono un “gruppo vulnerabile” – afferma il nuovo regolamento –, è altresì opportuno stabilire “tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili” mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione degli alimenti destinati a tale popolazione unitamente, se del caso, all’adozione di pratiche di fabbricazione specifiche».

La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.