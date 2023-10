Alla biblioteca Bruna Brambilla di Varese un dialogo tra Federico Bianchessi e Bruno Belli

La biblioteca “Bruna Brambilla” all’Istituto Anna Frank di via Carnia 155 a Varese organizza un interessante incontro giovedì 5 ottobre 2023 alle 17.45: Federico Bianchessi autore di “Virus antivirus” e “Parole di traverso” dialoga con Bruno Belli, critico letterario e musicale.

“Virus antivirus”, dalla prefazione di Bruno Belli, è descritto come “Originale e personale nella struttura, nel linguaggio sempre chiaro, ma non scevro da tocchi di ermetismo, si inserisce a pieno titolo nella “classicità” del tempo e del luogo: momenti del passato, cenni a personaggi scolpiti nel divenire della stessa, sono immagini fotografiche che Bianchessi fissa in istantanee, le tessere di un mosaico che si completa solo quando si giunge all’acme della raccolta”. Parole di Traverso è una raccolta “Tra finzione e realtà, tra storia e fantasia, il filo contorto e a volte strappato dell’incontro-scontro tra lingue e linguaggi, svela nei sedici racconti di questa raccolta il romanzo intrecciato dalle parole nelle nostre vite”.

Federico Bianchessi, nato a Milano nel 1956, laureato in Lettere all’Università Cattolica con una tesi sull’ideologia della tecnica cinematografica. Giornalista professionista, ha collaborato con il Corriere della Sera, Il Giorno, Avvenire e altre testate, occupandosi principalmente di politica (tre anni a Roma come giornalista parlamentare). Dal 1996, abita a Varese, dove è stato redattore de La Prealpina. Nel 2004, ha ricevuto il premio Cronista dell’Anno per una inchiesta sulla massoneria italiana. Ha pubblicato Un tetto alla Scala e Il caso del romanzo inesistente. Con Parole di Traverso Primo classificato al IV Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo”e Premio della critica alla IV Edizione Milano International 2020.

Bruno Belli, nato a Varese nel 1972, è umanista e giornalista. Ha scritto numerosi saggi d’argomento storico, musicale e letterario. Tra i libri pubblicati ricordiamo Il Teatro Sociale di Varese nell’Ottocento – le raccolte di poesia Gli opposti della vita e Nell’alveo della vita – e la biografia della cantante lirica varesina Giuseppina Grassini.