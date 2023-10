Alla dottoressa Simona Nicolini la guida di Neuropsichiatria dell’Infanzia della Valle Olona

ASST Valle Olona affida l’incarico di Direttrice di Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla dottoressa Simona Nicolini.

Specializzatasi in Neuropsichiatria infantile presso l’Università degli Studi di Milano, la Dott.ssa Nicolini ha proseguito la sua formazione prevalentemente in ambito psichiatrico La sua carriera professionale si snoda in realtà prestigiose quali la Clinica di NPI di Monza, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico Bosisio Parini (LC) – l’UONPIA (UnitàOperativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza) n.1 Istituti clinici di perfezionamento e il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST LARIANA. Negli anni, poi, ha svolto anche il ruolo di docente in qualità di esperta dell’area medica in corsi di Neuropsichiatria infantile per educatori professionali per diversi istituti della Regione Lombardia. Nel 2001 assume incarico presso la UONPIA in ASST lariana, dove ricopre il ruolo di alta professione di Dirigente Medico dell’Unità di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, occupandosi in modo più specifico all’area adolescenziale, prendendo parte ad un progetto multidisciplinare sui disturbi della condotta alimentare promosso dal Dipartimento di Salute Mentale, oltre a dedicarsi con passione ad un programma dipartimentale per il quale si spende nella costruzione di un centro per giovani e adolescenti come risposta integrata tra prevenzione e continuità delle cure, con focus sulla fascia 14-18 anni. Nel 2015 intraprende un Corso di Alta Formazione Universitaria “Valutazione e trattamento dei Disturbi di Personalità”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell’Università di Bologna. In relazione al lavoro svolto presso il Centro giovani adolescenti, viene scritta una sezione del libro, pubblicato dalla casa editrice Erickson, riguardante le Esperienze del Dipartimento di Salute Mentale, che descrive l’attività svolta dalla Neuropsichiatria Infantile all’interno del progetto dipartimentale. Nel 2017 approda in ASST Valle Olona proponendo modelli organizzativi e di cura territoriali, costruendo reti trasversali e integrate nei percorsi di presa in carico. A proposito della sua recente nomina a Direttrice di Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Dottoressa Simona Nicolini ha affermato:

«Sono onorata per l’incarico conferitomi come Direttore di SC di neuropsichiatria infantile in ASST Valle Olona; ritorno con la memoria ai giorni degli anni ‘90 quando, da studentessa, ho varcato la soglia del reparto di NPI dell’Ospedale San Gerardo di Monza, entrando per la prima volta in questo mondo. Mi rimangono, come allora, la passione e l’impegno che nel tempo mi hanno guidata, prima nel lungo operato svolto nel territorio lariano e poi, negli ultimi sei anni, nei presidi della Valle Olona. L’obiettivo che mi prefiggo è quello di costituire un’unica equipe, un servizio al servizio delle persone, con una profonda attenzione alle famiglie, per me luogo di vicinanza, essendo io stessa madre di quattro figli. Ringrazio coloro che nel Dipartimento mi hanno sostenuta, condividendo l’idea di creare, nella mente di ciascuno, uno spazio per la Salute Mentale».

«Grazie all’esperienza della Dott.ssa Simona Nicolini, la SC di NPI di ASST Valle Olona riceverà input positivi e propositivi», conclude il dottor Marino Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, «la Dott.ssa Nicolini lavorerà, insieme alla sua equipe, per apportare e supportare quei cambiamenti resisi necessari sia dal punto di vista organizzativo, vista la necessità di uniformare le modalità operative delle due strutture sino ad oggi attive, sia in termini di risposta all’incremento di richiesta sul nostro territorio. L’ASST Valle Olona le augura buon lavoro».