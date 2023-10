Alla Galleria Boragno la mostra personale di Renato Morlacchi “Metamorfosi”

Venerdì 6 ottobre alle 17.30 sarà inaugurata alla Galleria Boragno “Metamorfosi – Comunicare senza far rumore”, mostra personale di Renato Morlacchi. L’artista, nato a Legnano nel 1954, descrive così l’ispirazione delle sue opere: «Sono innamorato della Natura e mi piace indugiare sulle piccole cose della quotidianità. Contemplare è poter dare luce alla bellezza in un mondo emarginato dalla frenesia di tutti i giorni. Solo osservando a lungo nella lentezza dei gesti, oggetti e particolari entrano nella vista e vengono r-accolti nel tessuto delle mie opere per trovare nuova trama. E riconosco in loro nuove possibilità di vita».

L’esposizione, a ingresso libero, continuerà fino a domenica 15 ottobre nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (chiuso dal lunedì al mercoledì).

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.