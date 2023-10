Alla Galleria Boragno un convegno su “Il valore della longevità”

L’incontro verterà sull’analisi della situazione demografica ed economica, per studiarne le criticità e capire come poterle affrontare per vivere la propria longevità in salute e finanziariamente sereni

Convegno “Il valore della longevità”, a cura di Selene Chiodin, promotrice mutualistica, e Patrizia Allas, consulente finanziaria. L’incontro verterà sull’analisi della situazione demografica ed economica, per studiarne le criticità e capire come poterle affrontare per vivere la propria longevità in salute e finanziariamente sereni.

Per partecipare si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 20 ottobre contattando i numeri 348-7372629 o 347-8160061.