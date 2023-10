Alla Maddalena di Somma Lombardo una serata in blues per Anffas Ticino

Sabato 4 novembre nella chiesa di Santa Maria Maddalena un concerto del gruppo “Jesus, Love & the Blue Sky” nella chiesa di Santa Maria Maddalena

Il gruppo “Jesus, Love & the Blue Sky” torna ad esibirsi a Somma Lombardo per un evento organizzato da Anffas Ticino per sostenere le proprie attività sociali.

L’appuntamento è per sabato 4 novembre alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Somma Lombardo, in via al Ticino n. 8.

Soddisfatti gli organizzatori, che aspettano un pubblico numeroso: «Un particolare ringraziamento va ai genitori del Centro Diurno che hanno promosso l’iniziativa, al gruppo stesso che è riuscito a dedicare una serata a sostegno delle attività dell’associazione, e ai due patrocinatori locali, il Comune di Somma Lombardo e la Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce».

Il concerto è ad ingresso libero

