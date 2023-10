Alla scoperta del “SottoSopra” digitale, il criminologo Massimo Picozzi ospite di Emec Informatica

Torna Cyber Things alla scoperta del SottoSopra digitale, l’evento promosso da CybergON, la business unit di Elmec Informatica dedicata alla cybersecurity, che in questa seconda edizione esplorerà la complessa interazione tra mente umana e tecnologia, mettendo in luce i lati oscuri della psiche. La giornata si terrà il prossimo 18 ottobre a partire dalle ore 10.00 all’interno del campus tecnologico di Elmec Informatica a Brunello.

Nel corso della giornata il criminologo Massimo Picozzi illustrerà le dinamiche che si celano dietro la mente di un cybercriminale e, durante la tavola rotonda, le personalità presenti si confronteranno sulle minacce e le tecnologie nelle loro nuove versioni approfondendo un cambiamento che coinvolge confini prima inesplorati.

Al termine dell’evento, sarà possibile partecipare al Lab per conoscere i diversi servizi con gli esperti di CybergON ed Elmec e pranzare nel Bistrò Elmec, il ristorante aziendale concepito come uno spazio polifunzionale per accogliere eventi dedicati alla trasformazione digitale.

AGENDA DELL’EVENTO:

10.00 – 10.15 | Intervento di Alessandro Ballerio , Amministratore Delegato di Elmec Informatica;

Intervento di , Amministratore Delegato di Elmec Informatica; 10.15 – 11.00 | Opening speech di Massimo Picozzi , criminologo e medico specialista in psichiatria e criminologia clinica;

Opening speech di , criminologo e medico specialista in psichiatria e criminologia clinica; 11.00 – 12.00 | Tavola rotonda moderata da Marco Maria Lorusso con la partecipazione di:

| Tavola rotonda moderata da Marco Maria Lorusso con la partecipazione di: Lisa di Berardino , Vice Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia;

, Vice Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia; Sonia Montegiove , giornalista, informatica, formatrice e coordinatrice di Cyber Trials, programma gratuito di formazione e gaming per studentesse delle scuole superiori di II grado organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI;

, giornalista, informatica, formatrice e coordinatrice di Cyber Trials, programma gratuito di formazione e gaming per studentesse delle scuole superiori di II grado organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI; Mattia Coffetti , biohacker e informatico;

, biohacker e informatico; Marco Rossi, CIO di Unichips, azienda del marchio San Carlo;

CIO di Unichips, azienda del marchio San Carlo; Massimo Ferraiuolo, ex cestista e dirigente sportivo italiano;

ex cestista e dirigente sportivo italiano; 12.00 – 12.15 | Testimonianze dal SottoSopra a cura di Emons Libri & Audiolibri;

12.15 – 12.30 | Chiusura a cura di Filadelfio Emanuele , responsabile della business unit di CybergON;

, responsabile della business unit di CybergON; 12.30 – 14.00 | Lab a cura degli esperti CybergON ed Elmec & pranzo;

14.00 – 15.00 | Study Tour (opzionale)

Maggiori informazioni sull’evento e sugli ospiti che parteciperanno alla tavola rotonda sono disponibili a questo link.