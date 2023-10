Alla Torre di Velate la notte di Ognissanti si anima con “Spettri, un inno alla vita”

L’associazione di promozione sociale Women Empowerment Varese insieme alla delegazione Fai di Varese in collaborazione con la compagnia teatrale Il Punto di Castano Primo, propongono nella serata della festa di Ognissanti lo spettacolo itinerante “Spettri. Inno alla vita”, un originale spettacolo teatrale itinerante che si svolgerà ai piedi della Torre di Velate. L’appuntamento è per mercoledì 1° novembre alle 20.30 ai piedi della torre, in via Alla Torre 22, nella frazione di Velate.

«Lo spettacolo, ideato dagli attori e attrici della compagnia, si propone come un’esplorazione dell’esistenza, per riconquistare quel senso di “sentirsi vivi” che troppo spesso è dato per scontato – spiegano i responsabili della della compagnia Il Punto – Con il fine di celebrare la vita, come guide d’eccezione per questa occasione sono stati scelti alcuni dei protagonisti della celebre quanto affascinante Antologia di Spoon River, capolavoro pubblicato nel 1915 da Edgar Lee Masters, arrivato in Italia nel 1943 nella meravigliosa traduzione di Fernanda Pivano con introduzione di Cesare Pavese».

Sono state selezionate una trentina di poesie tra le 213 dell’opera e ogni attore ha scelto i personaggi da interpretare in base alla propria sensibilità, creando un vero e proprio percorso di incontro con lo spettatore.

Nell’affascinante contesto della Torre di Velate, Bene Fai varesino dal 1989, ogni spettatore sarà accompagnato lungo un percorso a tappe in cui avrà modo di confrontarsi con le voci di chi ha pienamente vissuto la propria vita, di chi l’ha violata o l’ha solo sfiorata ma mai dimenticata.

«”Spettri. Inno alla Vita” è uno spettacolo nato durante la pandemia da Covid19 e ha significato una catarsi dopo mesi di reclusione forzata, in cui la rinuncia ad una vita attiva ci aveva ridotto quasi a degli “spettri”».

L’evento “a lume di candela” è in programma per le ore 20.30. Ritrovo alla Torre di Velate a partire dalle ore 20 (parcheggio disponibile in loco al cimitero di Velate e fino a esaurimento posti). I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, saranno accompagnati lungo un percorso a tappe ai piedi della Torre.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite il portale faiprenotazioni.it, al seguente link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/spettri-inno-alla-vita-18219/

Lo spettacolo ha una durata di circa 60 minuti e sono consigliate scarpe comode e abbigliamento caldo.

È richiesto un contributo minimo a partire da 12 euro per iscritti Fai e iscritti a Women Empowerment Varese;

e 16 euro per non iscritti . C’è la possibilità di iscriversi al Fai e a Women Empowerment Varese in loco.