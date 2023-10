Allagamento a Milano Garibaldi, treni in ritardo e Malpensa Express limitati in periferia

Rimane complicata la situazione della circolazione ferroviaria a Milano, a causa dell’esondazione del Seveso e in particolare dell’allagamento della stazione di Milano Porta Garibaldi, in atto dalla mattina di oggi, martedì 31 ottobre.

Rfi parla in linea generale, nell’aggiornamento delle 16.30, di ritardi fino a 40 minuti.

La limitazione più pesante è quella ai treni Malpensa Express da Milano Centrale: se nella mattina i treni da/per l’aeroporto non effettuavano la fermata a Garibaldi, nel pomeriggio sono stati limitati alla tratta Malpensa-Bovisa. In sostanza: si fermano in periferia, senza andare in centro.

Anche i treni del Passante non effettuano fermata a Porta Garibaldi sotterranea, per l’allagamento del quartiere Isola (nella foto: la scala lato via Pepe).

Per il resto le linee da Garibaldi per Arona, Varese/Porto Ceresio e Luino sono comunque attive, seppur con ritardi.

Oltre a ritardi, c’è anche qualche specifica soppressione: sulla linea per Varese/Porto Ceresio è stato soppresso il treno 2556 (15:32 da Garibaldi) così come il treno corrispondente 2565 (17.16 da Porto Ceresio).