Allagamento alla stazione Garibaldi, ritardi ai treni

Grandi disagi sulle linee ferroviarie a causa del nubifragio che ha colpito Milano e dell’esondazione del Seveso, che ha paralizzato la parte nord della città.

La stazione Garibaldi è allagata, con sottopassi inagibili e grossi disagi nella circolazione dei treni, “fino a 50 minuti”, comunica Trenord. Gravi ritardi ai treni delle linee per Domodossola e per Malpensa (i treni da Centrale non effettuano la fermata a Garibaldi), ritardi diffusi anche su altre linee che partono dalla seconda più importante stazione milanese.

Complicata anche la circolazione nel Passante ferroviario: la stazione Garibaldi sotterranea è stata chiusa e viene saltata da tutte le linee. Ci sono ritardi diffusi su tutte le linee suburbane S che percorrono il tunnel sotto Milano.