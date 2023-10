All’Aloisianum il ricordo di Edoardo Guenzani, ex sindaco di Gallarate

La città di Gallarate ricorda l’ex sindaco Edoardo Guenzani, scomparso improvvisamente nel luglio scorso: mercoledì 4 ottobre 2023 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio, promossa dagli amici, tra cui quelli della lista civica Città è Vita.

La messa sarà celebrata alle 20.45 alla chiesa dell’Aloisianum, il complesso che tanta parte ha avuto nella storia di Guenzani, che era stato presidente di Iris Accoglienza: “sarà un momento di raccoglimento anche per quanti non hanno potuto prendere parte alle esequie celebratesi nel periodo estivo, ricordando anche il suo 80° compleanno che avremmo festeggiato nel mese di agosto”.

“Alla fine della Messa proveremo a restituire un frammento della sua persona con un breve ricordo: l’amico, il professionista, l’uomo impegnato per la sua città, il promotore di nuove realtà nel volontariato. Sarà un modo per rendere ancora più significativa questa occasione, di grande consolazione per i suoi cari”.