All’antico forno di Albizzate fa tappa la Festa transfrontaliera dei pani delle alpi

Sabato 14 ottobre, l’Antico Forno di Albizzate, situato nella suggestiva località Cascina Bertolina presso l’azienda agricola Vitivinicola Laghi d’Insubria, aprirà le sue porte per l’annuale Festa Transfrontaliera dei Pani delle Alpi. L’evento, che avrà inizio alle 14.30 e si concluderà alle 17.30, promette di essere una giornata ricca di attività e di momenti di condivisione.

Il programma è pensato principalmente per i più piccoli: bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza educativa e divertente. Saranno guidati nel processo di macinazione di grani di segale e frumento, utilizzando tradizionali macinelli di pietra. Dopo aver ottenuto la loro farina, i piccoli panettieri avranno l’occasione di impastare il proprio pane su marne in legno, che verrà successivamente cotto nell’antico forno della cascina.

Ma non solo i bambini saranno protagonisti. Durante l’evento, un cantastorie allieterà il pubblico con racconti e canzoni legate al mondo del grano, della farina e del pane, trasportando grandi e piccini in un viaggio tra storie e tradizioni.

Per i genitori, è previsto uno stage speciale di raccolta e riconoscimento di erbe selvatiche commestibili, oltre alla possibilità di seguire da vicino l’arte della panificazione. I papà, invece, potranno iscriversi a degustazioni guidate di vini locali, scoprendo i sapori e i profumi dei prodotti del territorio.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per eventuali prenotazioni, è possibile contattare il numero 3480083427 o scrivere a info@vitinsubria.it.