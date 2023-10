Altro sabato in trasferta per la Pro Patria, Colombo: “Pro Vercelli ha mentalità da categoria”

Dopo l’infecondo turno infrasettimanale allo Speroni di Busto Arsizio, la Pro Patria è chiamata per il secondo sabato consecutivo a scendere su uno dei campi più difficili del Girone A.

Sabato 28 ottobre, ore 16.15, al Piola di Vercelli va infatti in scena un grande classico del calcio, della “categoria” e non solo: il derby delle Pro, quello tra le tigri bustocche, e le storiche, pluriscudettate, bianche casacche piemontesi della Pro Vercelli, squadra rivoluzionata e oggi in rilancio – al quinto posto – dopo aver concluso l’anno scorso una stagione assai mediocre, a +1 dai playoff.

Nonostante lo score dei Bicciolani nelle mura amiche sia pressoché perfetto (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte) per espugnare il Silvio Piola vercellese, dopo aver fatto lo scalpo a quello novarese alla seconda di campionato, la Pro Patria deve ritrovare quel cinismo nel terzo di rifinitura che finora si è manifestato con maggior lucentezza proprio lontano dallo Speroni, dove i bianco-blu hanno totalizzato ben 10 dei 12 punti complessivi (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) della stagione in corso.

Ad aumentare il tasso di difficoltà nell’affrontare il 433 di mister Dossena è inoltre il numero di palloni che la Pro Vercelli è intenta a recuperare a centrocampo ogni partita. Senza dubbio la Pro piemontese rientra nelle squadre più “aggressive” del girone settentrionale, con già un giocatore al numero massimo di diffide (Santoro) e ben tre cartellini rossi rimediati in questo primo quarto di campionato (11 partite). Un fattore, l’aggressività, che potrebbe seriamente dare noie e grattacapi alla Pro Patria, non tanto per il gioco espresso dai bustocchi quanto per i sintomi, in particolare una certa imprecisione verso l’area dovuta a una fatigue mentale, dei 180′ minuti giocati nell’arco di 3 giorni.

Le parole di mister Riccardo Colombo in sala stampa alla viglia del match.

COLOMBO: “SERVIRÀ AVERE SUBITO UN IMPATTO SULLA PARTITA”

«Sarà una partita difficile. In settimana abbiamo speso tante energie, sia fisiche, che mentali. Per questo domani sarà fondamentale avere subito un impatto sulla partita, dobbiamo farci trovare pronti: la Pro Vercelli è una squadra concreta, tosta, arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, e lo hanno fatto battendo squadre di buon livello, come il Vicenza. A Mantova hanno perso ma senza soffrire, prendendo gol su calcio piazzato».

“PRO VERCELLI FATTA A IMMAGINE DI DOSSENA”

«La Pro Vercelli segue molto l’allenatore: si vede che è fatta a immagine di mister Dossena. In campo è sempre molto corta, se ci viene a prendere alti, la sua linea rimane alta, senza allungarsi come magari il Padova, a cui piace correre anche indietro. È una squadra compatta, non sarà facile trovare gli spazi tra le linee».

“MENTALITÀ DA CATEGORIA”

«La Pro Vercelli ha una mentalità da categoria. Sono determinati e in grado di rompere spesso il gioco degli avversari: questa è una qualità importante per il nostro campionato. E poi in avanti hanno un giocatore come Mustacchio, che ha calcato altri palcoscenici (una stagione in A, una decina in B, ndr.) e che si è completamente calato nella mentalità della squadra. Insieme a lui in attacco ci sono altri due giovani e giocatori di qualità e molto rapidi. Sarà fondamentale non farci trovare a campo aperto 3vs3. Nepi e Comi sono due prime punte simili, ma con caratteristiche diverse. Mi aspetto una partita combattuta: chi vince la seconda palla avrà più occasioni da goal».

“RECUPERATI CASTELLI E SOMMA”

Ancora fermi ai box Minelli, Piran e Mallamo, conferma il mister.

«Per domani abbiamo recuperato Castelli e Somma, che stanno un pochino meglio. Vedremo come gestire i minutaggi domani: siamo alla terza partita della settimana e non siamo abituati a spendere così tante energie, sia fisiche che mentali. A volte non ci pensiamo ma una partita porta via tante energie anche mentali. Dovremo essere bravi a iniziare bene la partita, al tempo stesso i ragazzi che entrano ci devono dare in campo un qualcosa in più».

LA CLASSIFICA