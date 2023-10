Alzabandiera e pasta protagonisti di due giornate speciali alla primaria di Luvinate

I bambini della primaria di Luvinate hanno vissuto due giornate speciali a scuola dedicate alla tradizione, tra momenti solenni, divertimento e tanto gusto.

Più solenne l’ormai abituale inaugurazione dell’anno scolastico con l’Alzabandiera d’Italia e d’Europa accompagnata dall’Inno di Mameli alla presenza delle autorità locali: i sindaci di Luvinate e di Baraso, la preside del Ic Campo dei Fiori e poi i rappresenti di Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile di Gavirate, diverse associazioni, volontari scolastici, genitori e famiglie.

«Una festa di comunità, perché intorno alla Scuola cresce tutto il territorio e per questo – hanno sottolineato sindaci e la dirigente scolastica – siamo lieti di accompagnare con la nostra presenza ed impegno il cammino di questa Scuola e l’impegno di docenti e famiglie».

Alla cerimonia é intervenuto anche il VicePresidente del Consiglio Regionale di Lombardia Giacomo Cosentino che ha donato la bandiera lombarda con la celebre Rosa Camuna. “Da oggi anche questa bandiera vi saluterà tutte le mattine. Segno della vicinanza e del sostegno che Regione Lombardia assicura a questa comunità e ai suoi abitanti”.

L’indomani invece mattinata di laboratori didattici all’insegna delle “mani in pasta”. Grazie alla disponibilità di genitori e insegnanti, la scuola ha aperto anche al sabato per realizzare pasta, tagliatelle, pizze, ravioli e focacce, in occasione della Festa dell’Accoglienza.

Si é anche celebrato il WordPastaDay all’interno della Dieta Mediterranea e visto l’impegno della Scuola verso le attività educative sulla buona alimentazione.