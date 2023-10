Anche a Varese il 16 ottobre sarà “World Restart a Heart Day”

Il 16 ottobre torna l’appuntamento annuale con il “World Restart a Heart Day” – Giornata Mondiale della rianimazione cardiopolmonare, promosso da European Resuscitation Council, la società scientifica europea che riunisce i principali esperti continentali in questo campo.

Contemporaneamente il Parlamento europeo – per la stessa giornata del 16 ottobre – ha avviato un’iniziativa con la medesima denominazione per promuovere la consapevolezza che tutti possono imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo dei defibrillatori a disposizione nelle scuole e negli edifici pubblici in genere: si tratta di competenze facili da apprendere e decisive per salvare una vita.

Attesa l’assoluta rilevanza sociale dell’argomento, la Prefettura e l’Ufficio scolastico Territoriale, coinvolgendo anche i Sindaci, avvieranno iniziative per far conoscere o approfondire il tema e per promuovere l’organizzazione di corsi di formazione per soccorritore laico al fine di ampliare, in tal modo, la schiera di chi, in caso di necessità, possa e sappia intervenire a supporto di chi ne dovesse avere bisogno.

Si tratta di un impegno civico di assoluta rilevanza e nobiltà, ma anche di un’esperienza – quella offerta dai corsi di formazione specifici su questo tema entusiasmante e arricchente, soprattutto per i giovani. A tale proposito, le Direzioni dell’ASST Sette Laghi e dell’ASST Vale Olona hanno offerto il proprio supporto nell’ accompagnare in questo percorso gli istituti scolastici che accoglieranno l’invito e, altresi, nel coinvolgere nell’iniziativa le altre Aziende del sistema socio-sanitario regionale