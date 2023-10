Anche una delegazione varesina alla kermesse romana di Azione con Carlo Calenda

Sabato 28 ottobre si è svolta a Roma l’Assemblea Nazionale di Azione, momento di partecipazione con gli iscritti del partito guidato da Carlo Calenda in merito alla strategia politica, occasione di approfondimento e di incontro con esponenti dei partiti e delle Istituzioni.

Presenti, oltre ai membri della Direzione Nazionale del partito, diversi ospiti: tra gli altri, Elena Bonetti – Presidente di PER – Popolari Europeisti Riformatori, i Ministri dell’attuale governo Carlo Nordio e Maria Elisabetta Casellati, il Segretario Nazionale del PD – Elly Schlein e il Segretario di Più Europa – Riccardo Magi.

Per la Provincia di Varese, presente una delegazione composta da quattro rappresentanti impegnati nel partito a livello provinciale. Tra di essi, anche Anna Agosti, Assessore a Galliate Lombardo e delegata all’Assemblea Nazionale, intervenuta durante il confronto.

“L’assemblea è stata entusiasmante, Calenda ci ha invitato a dimostrare il coraggio delle nostre idee e a rilanciare con convinzione il progetto di Azione, un partito nuovo, capace di dare rappresentanza a persone provenienti da diverse famiglie politiche accomunate dallo spirito costituente ed europeista, tutte interessate a riformare il Paese in modo da renderlo più equo e capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini” – afferma Anna Agosti.

“Le prossime elezioni europee rappresentano una sfida importante per l’Italia e per l’Europa. Il contesto internazionale sta attraversando un momento drammatico e le grandi transizioni in atto vanno portate avanti con intelligenza e con coraggio. Per questo è fondamentale che Azione arrivi a questo appuntamento forte e consapevole del suo potenziale dirompente, capace di scardinare uno schema bipolare ostaggio del populismo e dell’irresponsabilità” – aggiunge Fabrizio Benzoni – Commissario Regionale di Azione Lombardia e Commissario Provinciale di Azione Varese.

“Una grande opportunità di confronto, che ha dato nuova linfa a tutti per ripartire, anche in vista degli imminenti congressi. Ho seguito l’evento in streaming, un po’ dispiaciuta di non poter partecipare in presenza per via del recente intervento alla gamba che mi terrà ferma ancora per qualche tempo – conclude la senatrice Giusy Versace – Commissario Provinciale di Azione Varese.