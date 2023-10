Ancora in campo per il turno infrasettimanale Varesina e Castellanzese

Dopo i risultati positivi della domenica di campionato, Varesina e Castellanzese sono chiamate nuovamente in campo per il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del Girone B di Serie D. Rossoblù e neroverdi avranno turni interni da provare a sfruttare per conquistare i tre punti.

VARESINA – VIRTUS CBG

La Varesina non vuole fermarsi e così, dopo l’importante vittoria in casa della Casatese, cercherà altri tre punti al Varesina Stadium di Venegono Superiore contro la Virtus CiseranoBergamo. I bergamaschi non passano un momento positivo e questo rende l’impegno ricco di insidie per i ragazzi di mister Marco Spilli. Si scontreranno la volontà di tenere aperta la striscia positiva delle fenici contro la necessità di fare risultato dei virtussini. La Varesina però sa bene che una vittoria potrebbe portare ad un passo importante verso la vetta della graduatoria.

CASTELLANZESE – CASATESE

Se il pari in casa della Folgore Caratese potrebbe essere un risultato positivo, le modalità con cui è arrivato, con il gol del definitivo 2-2 subito in pieno recupero, ha lasciato in casa Castellanzese grande amarezza. I neroverdi sono ancora in cerca della prima vittoria stagionale, utile per sbloccarsi e per lasciare le zone basse della classifica. Al “Provasi” arriverà una Casatese ferita dalla sconfitta interna rimediata contro la Varesina, e con due assenze pesanti: Isella e l’ex Gulinelli saranno assenti per squalifica dopo le espulsioni dell’ultimo turno.

SERIE D GIRONE B – VI GIORNATA

Brusaporto – Folgore Caratese; Caldiero – Arconatese; Castellanzese – Casatese; Clivense – Club Milano; Crema – Pro Palazzolo; Legnano – Desenzano; Piacenza – Tritium; Ponte San Pietro – Caravaggio; Real Calepina – Villa Valle; Varesina – Virtus CBG.

CLASSIFICA: Arconatese 13; Caldiero 12; Brusaporto 11; Varesina 10; Piacenza 9; Folgore Caratese, Legnano 8; Caravaggio, Pro Palazzolo, Desenzano, Crema 7; Ponte San Pietro, Villa Valle, Clivense , Real Calepina 5; Casatese, Virtus CBG 4; Club Milano, Castellanzese, Tritium 3.