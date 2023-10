Andrea Vitali sarà il nuovo presidente degli Amici di Piero Chiara

L’associazione Amici di Piero Chiara avrà un nuovo presidente, e sarà lo scrittore Andrea Vitali. La notizia è stata annunciata domenica 15 ottobre al termine della finale del Premio Chiara: il concorso letterario organizzato dall’associazione in concomitanza col Festival del racconto.

Nato a Bellano, sul Lago di Como, Vitali è stato vincitore del Premio Chiara nel 1996 con L’ombra di Marinetti. Per lo scrittore, però, la notorietà è arrivata qualche anno più tardi, nel 2003, con Una finestra vistalago. I suoi romanzi diventati successo di pubblico sono stati tradotti in diverse lingue in Europa e all’estero.

Andrea Vitali coprirà la posizione del presidente uscente Romano Oldrini.